Franța denunță drept „inacceptabile” recentele tentative ale SUA de ingerință în Groenlanda

Franța consideră „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda, a declarat duminică ministrul de externe Jean-Noel Barrot, sosit într-o vizită la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, transmite AFP.

Televiziunea daneză a relatat săptămâna aceasta că cel puțin trei americani, cu legături cu președintele Donald Trump, au desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda.

Danemarca l-a convocat imediat pe însărcinatul cu afaceri americani pentru a obține explicații, notează Agerpres.

„Manevrele recente sunt inacceptabile și nerespectuoase. Măreția unei națiuni nu se construiește pe servitutea vecinilor și a aliaților săi. Nici pe proiecția unei dominații continentale sau emisferice”, a declarat ministrul francez.

El a subliniat că vizita își propune să „adreseze un mesaj de solidaritate europeană și de sprijin al Franței față de Danemarca, Groenlanda și poporul groenlandez”.

„Groenlanda nu este de luat. Groenlanda nu este de vânzare”, a adăugat el, reluând afirmațiile cu care președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat solidaritatea cu Groenlanda la mijlocul lui iunie, criticând voința lui Donald Trump de anexare a insulei arctice la SUA.

Groenlanda, susținută de puterea sa tutelară Danemarca, a răspuns că nu este de vânzare și că își va decide singură viitorul.

Ministrul Barrot a mai anunțat că Franța și Groenlanda vor „lucra împreună la un proiect de cartografiere a resurselor subsolului Groenlandei”.

„O misiune franceză va veni în curând la Nuuk pentru a pune bazele acestei cooperări cu prietenii noștri”, a indicat el.

Teritoriu autonom al Danemarcei cu o suprafață de patru ori mai mare ca a Franței, dar acoperită 80% de ghețuri, Groenlanda fascinează prin ipoteticele sale resurse minerale. Sectorul minier este însă aproape inexistent, în principal din cauza dificultăților tehnice de exploatare, adaugă AFP.