Franța îi interzice accesul ministrului israelian Ben Gvir după abuzurile asupra activiștilor Flotilei pentru Gaza

Franţa i-a interzis accesul pe teritoriul său ministrului israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, după difuzarea unui videoclip în care militanţii Flotilei pentru Gaza apăreau îngenuncheaţi şi cu mâinile legate, ceea ce a provocat un val de indignare la nivel internaţional, a anunţat sâmbătă şeful diplomaţiei franceze, relatează AFP, conform News.ro.

„Începând de astăzi, lui Itamar Ben Gvir i se interzice accesul pe teritoriul francez”, a anunţat pe X Jean-Noël Barrot, denunţând „fapte de neimaginat la adresa cetăţenilor francezi şi europeni, pasageri ai flotei Global Sumud”.

Mai mulţi dintre membrii flotilei au denunţat violenţe, atingeri de natură sexuală şi umilinţe la care au fost supuşi din partea forţelor israeliene în timpul detenţiei lor.

„Deplângem demersul acestei flote, care nu produce niciun efect util şi suprasolicită serviciile diplomatice şi consulare”, a adăugat ministrul francez. „Dar nu putem tolera ca cetăţeni francezi să fie astfel ameninţaţi, intimidaţi sau maltrataţi, cu atât mai mult de către un responsabil public”, subliniază şeful diplomaţiei franceze.

Aceste fapte „vin în continuarea unei lungi liste de declaraţii şi acţiuni şocante, de incitări la ură şi la violenţă împotriva palestinienilor”, a continuat ministrul. „La fel ca omologul meu italian, solicit Uniunii Europene să decidă, de asemenea, sancţiuni împotriva lui Itamar Ben Gvir”, a menţionat el.

Itamar Ben Gvir a postat miercuri un videoclip cu militanţi ai „flotei pentru Gaza” îngenuncheaţi cu capul la pământ şi cu mâinile legate, după ce au fost interceptaţi pe mare şi plasaţi în detenţie în sudul Israelului. „Bine aţi venit în Israel, suntem acasă”, spune ministrul în aceste imagini publicate pe canalul său Telegram, pe fundalul imnului naţional israelian.

Gestul său a fost criticat chiar în cadrul guvernului israelian. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a denunţat un tratament care „nu este conform cu valorile şi normele Israelului”.

Aproximativ cincizeci de ambarcaţiuni au părăsit Turcia săptămâna trecută cu scopul de a face o nouă încercare de a sparge blocada impusă de Israel asupra Fâşiei Gaza, devastată de doi ani de război.

Autorităţile israeliene au interceptat luni, în largul Ciprului, navele care participau la această nouă „flotilă pentru Gaza” şi au anunţat reţinerea a 430 de activişti – dintre care 37 de francezi – care au fost toţi expulzaţi joi.