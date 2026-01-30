Franța invocă suveranitatea națională și blochează singurul rival din Europa al Starlink să își vândă antenele de la sol

Roland Lescure, ministrul francez al finanțelor, a anunțat vineri că a blocat mai devreme în cursul acestei săptămâni Eutelsat să își vândă antenele terestre, invocând preocupări legate de securitatea națională în condițiile în care operatorul francez de sateliți este singurul rival european major al rețelei Starlink operate de SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, relatează Reuters.

„Aceste antene sunt folosite atât pentru comunicații civile, cât și militare. Eutelsat este singurul competitor european al Starlink. Este clar un activ strategic. Așa că am spus nu”, a declarat Lescure pentru postul de televiziune TF1.

Eutelsat are sediul în Franța, iar guvernul francez este cel mai mare acționar, deținând o participație de 29,6%. Anunțul lui Lescure vine după ce Eutelsat a anunțat joi că vânzarea planificată a infrastructurii terestre pasive către firma suedeză investiții EQT nu va avea loc. Prețul acțiunilor companiei a scăzut cu 5% vineri dimineața, în primele ore de tranzacționare după deschiderea Bursei de la Paris.

Vânzarea, anunțată inițial în 2024, urma să aducă Eutelsat venituri nete de aproximativ 550 de milioane de euro. Deși un purtător de cuvânt al companiei a refuzat să comenteze afirmațiile lui Lescure, compania a declarat că va beneficia de o creștere de 5% a marjelor de profit în următorii trei ani datorită economiilor rezultate din faptul că nu va mai închiria aceste active.

Ce a spus guvernul francez despre blocarea tranzacției Eutelsat

„Această decizie este exclusiv legată de caracterul critic al acestei activități în termeni de suveranitate franceză și nu are nicio legătură cu calitatea investitorului”, a adăugat Lescure pe rețelele de socializare, după declarațiile sale televizate.

Antenele terestre, care conectează sateliții la rețelele de la sol, sunt considerate infrastructură sensibilă datorită capacităților lor duale în comunicațiile civile și militare.

Eutelsat furnizează servicii prin satelit armatei franceze după ce a semnat anul trecut un contract de 10 ani în valoare de 1 miliard de euro.

Lescure a confirmat, de asemenea, rolul guvernului în vânzarea companiei franceze de apărare LMB Aerospace către Loar Holdings, cu sediul în SUA.

Statul va păstra „acțiunea de aur” (o referință la puterea de a bloca decizii majore) și producția va rămâne în regiunea Correze din Franța, a declarat ministrul. Eforturile de a identifica un cumpărător francez sau european pentru companie au fost fără succes, a adăugat Lescure.