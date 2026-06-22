Franța le recomandă persoanelor vulnerabile să evite călătoriile cu trenul din cauza căldurii

Șeful SNCF, operatorul feroviar de stat al Franței, le-a recomandat duminică persoanelor vulnerabile să evite călătoriile cu trenul în timpul valului de căldură care urmează să atingă punctul maxim în Franța la începutul acestei săptămâni, relatează Reuters.

„Le recomandăm celor mai vulnerabile persoane să își amâne călătoria sau, cel puțin, să evite să călătorească cu trenul în timpul acestui val de căldură”, le-a declarat jurnaliștilor Jean Castex.

Castex, un fost prim-ministru al Franței, a spus că nu pot fi excluse incidente cauzate de temperaturile ridicate, care, potrivit acestuia, au un impact puternic asupra rețelei feroviare și pot deforma șinele de cale ferată și avaria liniile electrice aeriene.

Serviciul meteorologic Meteo France a anunțat în cea mai recentă actualizare publicată duminică faptul că 49 de departamente ale Franței vor fi plasate sub cod roșu de caniculă începând de luni la prânz. Este vorba despre cu 14 departamente mai multe decât duminică, iar valul de căldură este așteptat să se intensifice și să aducă temperaturi maxime de până la 42 de grade Celsius.

„Este probabil ca valul de căldură să continue (sau chiar să se agraveze în unele regiuni) pe parcursul unei mari părți a săptămânii viitoare”, a adăugat instituția.

Franța este afectată de la sfârșitul lunii mai de un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă a anului, la fel ca alte țări europene.