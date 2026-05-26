Șapte morți în Franța asociate valului de căldură care a adus temperaturi record în Europa de Vest

Șapte persoane au murit în Franța din cauza valului de căldură extremă instalat neobișnuit de devreme, la începutul verii, fenomen care afectează o mare parte a Europei de Vest, notează The Guardian.

„Pot spune astăzi că au existat șapte decese legate direct sau indirect de căldură”, a declarat pentru postul TF1 purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon.

Ea a precizat că cinci dintre victime și-au pierdut viața prin înec.

Serviciul meteorologic francez, Météo-France, a anunțat că maximul de temperatură de luni, de 37,1 grade Celsius, s-a înregistrat în apropiere de Hossegor, în departamentul Landes, din sud-vestul țării.

Meteorologii au precizat că ziua de luni a fost „cea mai călduroasă zi de mai măsurată de la începutul înregistrărilor”, temperatura medie națională, calculată pe baza datelor colectate de la 30 de stații meteorologice, ajungând la 24,4 grade Celsius. Recordul anterior era de 23,7 grade Celsius și fusese stabilit în 1944.

Și Marea Britanie a înregistrat un record pentru luna mai. Serviciul meteorologic britanic, Met Office, a anunțat că luni a fost cea mai caldă zi de mai consemnată vreodată în țară, după ce la Kew Gardens, în sud-vestul Londrei, s-au înregistrat 34,8 grade Celsius. Instituția a descris această valoare drept „excepțională în Regatul Unit chiar și la mijlocul verii, cu atât mai mult în luna mai”.

În Spania, temperaturile maxime de 36-38 de grade Celsius din văile râurilor Guadiana, Guadalquivir și Ebro sunt așteptate să persiste posibil până vineri, a transmis agenția meteorologică de stat Aemet. Potrivit acesteia, „în unele dintre aceste zone, temperaturile ar putea atinge 40 de grade Celsius”.

În regiunea Lazio din Italia, care include și Roma, autoritățile au impus restricții pentru activitățile desfășurate în condiții de „expunere prelungită la soare”, precum munca în agricultură, pe șantiere sau în sectorul livrărilor, în intervalul orar 12:30–16:00.

Două dintre decesele înregistrate duminică în Franța au fost atribuite direct temperaturilor extreme. O femeie care participa la o competiție de fitness Hyrox, la Lyon, a murit din cauza hipertermiei, iar un bărbat de 53 de ani a suferit un infarct în timpul unei curse de alergare de 10 kilometri desfășurate la Paris.

Alte 16 persoane au fost spitalizate, dintre care 10 se află în stare gravă, după o altă cursă de alergare organizată în suburbia pariziană Maisons-Alfort. Trei adolescenți se numără printre persoanele care s-au înecat

Temperaturile ridicate i-au determinat pe mulți francezi să se refugieze pe plaje și pe malurile râurilor pentru a se răcori în apă, deși în majoritatea zonelor supravegherea asigurată de salvamari nu începe înainte de luna iulie.