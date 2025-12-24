Franța reacționează și transmite un mesaj de „condamnare fermă” după interdicția impusă de SUA fostului comisar european Thierry Breton

Fostul comisar european pentru piața internă, Thierry Breton, la Paris, pe 13 iunie 2025. FOTO: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Guvernul francez a condamnat miercuri interdicția de viză impusă de administrația Trump lui Thierry Breton, fost comisar european care a contribuit la promovarea Legii serviciilor digitale a UE, care vizează marile companii americane din domeniul tehnologiei, informează Reuters.

„Franța condamnă cu fermitate restricția de viză impusă de Statele Unite lui Thierry Breton, fost ministru și comisar european, și altor patru personalități europene”, a scris miercuri șeful diplomației americane, Jean-Noel Barrot, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Mați, administrația Trump a interzis intrarea în SUA a lui Breton și a altor activiști anti-dezinformare care, potrivit acesteia, au fost implicați în „cenzurarea” platformelor de socializare americane, în cadrul celei mai recente măsuri dintr-o campanie care vizează regulile europene. Oficialii americani consideră că noile reguli UE trec dincolo de reglementarea legitimă.

Breton, fost ministru francez al finanțelor și comisar european pentru piața internă în perioada 2019-2024, este cea mai cunoscută personalitate vizată de aceste interdicții impuse de SUA.

Subsecretarul de stat american pentru diplomație publică, Sarah Rogers, l-a descris marți pe Breton, în contextul prezentării interdicțiilor, ca fiind „creierul” Legii serviciilor digitale a UE, care a fost apărată din nou miercuri de Barrot.

„Legea privind serviciile digitale (DSA) a fost adoptată în mod democratic în Europa pentru a se asigura că ceea ce este ilegal offline este ilegal și online. Aceasta nu are absolut nicio aplicabilitate extrateritorială și nu afectează în niciun fel Statele Unite”, a scris Barrot, într-un mesaj publicat pe X.

Breton însuși a condamnat interdicția împotriva lui de intrare în SUA.

„S-a întors vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy? Ca să vă reamintim: 90% din Parlamentul European – organismul nostru ales democratic – și toate cele 27 de state membre au votat în unanimitate DSA. Pentru prietenii noștri americani: «Cenzura nu este acolo unde credeți»”, a scris Breton.

„Vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy” se referă la perioada de suspiciuni anticomuniste intense din anii 1950 din SUA, condusă de senatorul Joseph McCarthy, caracterizată prin acuzații nefondate, condamnări publice și liste negre, în care multe persoane nevinovate și-au pierdut locurile de muncă și reputația din cauza temerilor legate de infiltrarea comunistă.