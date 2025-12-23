Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea discursului american. Printre ei se numără fostul comisar european Thierry Breton

Președintele Donald Trump interzice accesul în Statele Unite pentru cinci „agenți ai complexului global al cenzurii industriale”, scrie publicația The Daily Signal. Departamentul de Stat a inițiat demersuri pentru impunerea unor restricții de viză împotriva a cinci cetățeni europeni „a căror intrare, prezență sau activitate în Statele Unite ar putea avea consecințe grave și negative pentru politica externă a SUA”.

Doi dintre aceștia, fostul comisar european Thierry Breton și Imran Ahmed, directorul executiv al organizației Centre for Countering Digital Hate (organizație nonguvernamentală care onitorizează și combate conținutul de ură și dezinformarea din mediul online, n.r.), sunt vizați de măsuri de deportare.

„Conduita lor poate fi legală și chiar acceptată social în țările în care își desfășoară activitatea”, se arată într-un document al Departamentului de Stat obținut de The Daily Signal. „Însă cenzura nu este binevenită în țara noastră.”

Thierry Breton le-a cerut lui Mark Zuckerberg, Elon Musk și Shou Zi Chew să combată „dezinformarea” legată de războiul Israel–Hamas pe platformele lor, în baza unei legi europene numite Digital Services Act. La rândul său, CCDH condusă de Imran Ahmed a militat pentru eliminarea de pe platforme a unor oficiali ai administrației Trump și pentru o supraveghere mai strictă a discursului online.

Președintele Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), numit de Trump, a notificat companiile de social media că nu trebuie să aplice Digital Services Act în Statele Unite, întrucât acesta ar afecta libertatea de exprimare a americanilor.

„Departamentul de Stat nu va tolera excesele extraterritoriale ale cenzorilor străini care vizează libertatea de exprimare a americanilor”

Ca urmare a unei decizii de politică externă luate de secretarul de stat Marco Rubio, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) poate iniția acum proceduri de îndepărtare împotriva unor persoane, în baza Legii imigrației și cetățeniei (Immigration and Nationality Act), care „declară inadmisibil orice cetățean străin a cărui intrare în Statele Unite este considerată de secretarul de stat ca având potențialul de a genera consecințe grave și negative pentru politica externă a SUA”.

„Președintele Trump este categoric: politica sa externă America First (America pe primul loc n.r.) respinge orice încălcare a suveranității americane”, se arată în document.

„Departamentul de Stat nu va tolera «excesele extraterritoriale ale cenzorilor străini care vizează libertatea de exprimare a americanilor»”, se arată în document.

„Sub pretextul combaterii «dezinformării» și al «apărării democrației», ideologi străini, unii dintre ei trăind chiar în Statele Unite, au condus eforturi organizate pentru a constrânge platformele americane să cenzureze, să demonetizeze și să reducă la tăcere puncte de vedere americane pe care le contestă”, a continuat oficialul. „Iar, în timp ce administrația istorică a președintelui a respins și a tăiat finanțarea unor inițiative similare de cenzură pe plan intern, acești activiști radicali și ONG-uri transformate în instrumente au promovat măsuri represive de cenzură ale unor state străine, vizând, în fiecare caz, vorbitori americani și companii americane.”

Măsura Departamentului de Stat nu se aplică oficialilor guvernamentali aflați în funcție.

Lista celor cinci persoane are un caracter orientativ, nu exhaustiv, iar Departamentul de Stat este pregătit și dispus să o extindă dacă alți actori străini nu își schimbă abordarea, a precizat oficialul.

Anumiți membri de familie ai persoanelor cărora le sunt revocate vizele ar putea fi, de asemenea, vizați de aceste restricții.

În februarie, vicepreședintele JD Vance a declarat pentru The Daily Signal că se află în discuții cu premierul britanic Keir Starmer pe tema încălcărilor libertății de exprimare din Regatul Unit.

„Avem relații speciale cu Regatul Unit, dar și cu aliații civili europeni; în același timp, știm că au existat încălcări ale libertății de exprimare care nu îi afectează doar pe britanici”, a spus el.

„Desigur, ceea ce fac britanicii în propria țară este decizia lor, dar acest lucru afectează și companiile americane de tehnologie și, implicit, cetățenii americani”, a continuat el. „Așadar, este un subiect pe care îl vom discuta astăzi.”