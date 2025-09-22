Franța și alte țări vor recunoaște luni statul palestinian, într-un mare summit de la New York / Americanii lipsesc, Israelul amenință

Franța și Arabia Saudită vor aduna luni zeci de lideri mondiali cu scopul de a mobiliza sprijin pentru o soluție cu două state, iar mai multe țări urmează să recunoască oficial un stat palestinian – o mișcare care ar putea atrage răspunsuri dure din partea Israelului și a SUA, transmite Reuters.

Summitul, care are loc înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite de săptămâna aceasta, vine după ce Israelul a lansat atac terestru asupra orașului Gaza, cu puține perspective de încetare a focului la doi ani după ce militanții islamiști palestinieni Hamas au atacat Israelul, declanșând războiul în enclava palestiniană.

Deși summitul ar putea ridica moralul palestinienilor, nu se așteaptă ca acesta să aducă schimbări teritoriale unde cel mai de extremă dreapta guvern din istoria Israelului a declarat că nu va exista un stat palestinian, în timp ce continuă războiul împotriva Hamas în Gaza.

Eforturile de a crea o soluție cu două state nu au înregistrat niciun progres de zeci de ani.

Israelul și Statele Unite vor boicota summitul, a declarat ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, descriind evenimentul ca fiind un „circ”.

Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia au recunoscut duminică statul palestinian. Se așteaptă ca Franța și alte cinci state să recunoască oficial statul palestinian luni.

Cu toate acestea, nu toate puterile europene vor urma acest exemplu. Italia a declarat că o astfel de măsură ar putea fi „contraproductivă”, iar Germania a afirmat că ar putea submina eforturile de a ajunge la o soluție negociată cu Israelul pentru două state.

Israelul amenință cu anexări în Cisiordania

Israelul ia în considerare anexarea unei părți din Cisiordania ocupată ca posibil răspuns, precum și măsuri bilaterale specifice împotriva Franței, au declarat oficialii israelieni, chiar dacă recunoașterile statului palestinian urmează să fie în mare parte simbolice.

Anexarea ar putea avea efecte negative și ar putea supăra state-cheie precum Emiratele Arabe Unite, o putere petrolieră globală și un centru comercial cu o influență diplomatică extinsă în Orientul Mijlociu.

Emiratele Arabe Unite, cea mai proeminentă dintre țările arabe care și-au normalizat relațiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham negociate de SUA în 2020, au spus că o astfel de măsură ar submina spiritul acordului.

„De aceea am declarat public că anexarea este o linie roșie pentru guvernul meu, deoarece lovește în esența a ceea ce se dorea să se realizeze prin Acordurile Abraham”, a declarat luni pentru BBC Lana Nusseibeh, ministru de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al EAU.

„Suntem la o răscruce de drumuri”

Norvegia a recunoscut statul palestinian împreună cu Spania și Irlanda în 2024. Însă ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, s-a arătat prudent în privința ultimelor recunoașteri ale statalității palestiniene.

„Palestina se află la un punct de cotitură, iar noi suntem la o răscruce de drumuri. Deși sprijinul politic internațional pentru o soluție cu două state rar a fost mai mare ca acum, situația de pe teren este mai gravă ca niciodată”, a spus Eide.

Administrația SUA a avertizat, de asemenea, asupra posibilelor consecințe pentru cei care iau măsuri împotriva Israelului, inclusiv împotriva Franței, al cărei președinte, Emmanuel Macron, găzduiește summitul de la New York.