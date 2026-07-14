Franța – Spania, LIVE de la ora 22:00, prima semifinală de la CM 2026. Yamal tachinează rivalii: ce a postat pe Instagram. Echipele de start
Franța și Spania se vor întâlni în prima semifinală de la CM 2026. Partida se joacă cu începere de la ora 22:00 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.
În cealaltă semifinală, Anglia întâlnește Argentina.
S-au disputat 100 de meciuri la Campionatul Mondial! Doar patru naționale au mai rămas în cursa pentru marele trofeu: Franța, Spania, Anglia și campioana en-titre, Argentina.
Este pentru prima oară în istorie când primele patru naționale din clasamentul FIFA ajung în această fază a competiției.
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