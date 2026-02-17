Franța, sub cod roșu de inundații în urma unei furtuni. Avertisment: Europa trebuie să se pregătească pentru o lume cu 3°C mai caldă

Franța a emis alerte roșii de inundații în trei departamente, după ce furtuna Nils a provocat revărsarea apelor și izolarea mai multor localități. Autoritățile avertizează că nivelurile râurilor cresc din nou, în timp ce experții în climă spun că astfel de fenomene extreme vor deveni tot mai frecvente, notează The Guardian.

Météo France a anunțat că alertele roșii pentru inundații vor rămâne în vigoare miercuri în departamentele Gironde, Lot-et-Garonne și Maine-et-Loire, însă numărul celor aflate sub cod portocaliu va scădea de la 14 la 12.

Monique Barbut, ministrul pentru tranziția ecologică, a declarat că starea de urgență, necesară pentru accelerarea procedurilor de despăgubire prin asigurări, va fi declarată după încheierea inundațiilor.

„Cei care urmăresc de mult timp problemele legate de climă ne-au avertizat că astfel de evenimente vor deveni tot mai frecvente. De fapt, acel «mâine» a sosit”, a declarat ea marți, la o zi după ce a vizitat regiunea Gironde afectată de inundații, într-o intervenție la postul de televiziune LCI.

Lucie Chadourne-Facon, directoarea Vigicrues, serviciul francez de monitorizare a inundațiilor, a afirmat că succesiunea perturbărilor ploioase a fost „excepțională” și că solurile sunt atât de încărcate cu apă încât cantități de doar 20-30 mm de precipitații pot declanșa inundații.

„Ne confruntăm cu două fenomene paralele”, a declarat ea la BFMTV, în weekend.

„Faptul că fenomenul este extins la nivel teritorial înseamnă că toate râurile mici care au reacționat se varsă în râuri mari, iar nivelurile cresc prin propagare”, a explicat ea. „În același timp, continuă să plouă, ceea ce reactivează inundațiile.”

Vigicrues a anunțat că pe fluviul Garonne, în aval de Agen, sunt în desfășurare „inundații cu potențial de pagube”, situația fiind gravă în zonele Marmande și Gironde. Deși nivelurile apei au scăzut lent după vârful atins în weekend, ele cresc din nou pe sectorul inferior al Garonnei.

Autoritățile se așteaptă la inundații majore marți după-amiază pe râul Maine, inclusiv în orașul Angers, și în cursul nopții pe fluviul Loara, în zona Ponts-de-Cé. Nivelurile apei sunt estimate să continue să crească pe parcursul zilei de miercuri.

Inundațiile din Franța au loc după o serie de furtuni care au lovit Portugalia și Spania, provocând cel puțin 16 decese și determinând mii de persoane să își părăsească locuințele.

Avertisment privind încălzirea globală

Oamenii de știință nu au realizat încă studii de atribuire pentru a stabili dacă încălzirea globală a agravat inundațiile, însă indică o relație bine cunoscută în fizică, potrivit căreia aerul cald poate reține mai multă umiditate.

Marți, consilierii științifici ai Uniunii Europene au îndemnat Europa să se pregătească pentru o lume cu 3°C mai caldă până la sfârșitul secolului, dublu față de nivelul de încălzire globală pe care liderii lumii s-au angajat să îl limiteze prin Acordul de la Paris din 2015, și să testeze inclusiv scenarii și mai extreme.

Strategia națională de adaptare a Franței, publicată anul trecut, urmărește pregătirea țării pentru un scenariu de încălzire globală de până la 4°C.

„Am ajuns într-un punct în care aceste fenomene se produc cu o viteză și o intensitate pe care nu le-am mai văzut până acum”, a declarat Barbut pentru LCI. „Este clar că trebuie să punem în aplicare politici de adaptare care să ne permită să construim reziliență la nivelul teritoriilor noastre.”