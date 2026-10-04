Franța ține sute de școli închise și luni, după o săptămână de proteste și ciocniri între elevi și forțele de ordine

Ministrul educației, Edouard Geffray, a anunțat că între 400 și 500 de licee din Franța vor rămâne parțial sau pe deplin închise luni, pe fondul protestelor organizate de elevi la nivel național în ultimele zile pentru a reclama condițiile din sălile de clasă, potrivit The Guardian.

În unitățile școlare respective, cursurile vor fi „suspendate total sau parțial” din cauza protestelor, a spus ministrul francez al educației.

El a precizat că de la începutul mișcării de protest au fost „incendiate sau devastate” 24 de școli.

Cel puțin 5.000 de persoane, în principal adolescenți, au fost reținute. Sindicatele le cer profesorilor să intre în grevă.

Protestele elevilor, la care între timp s-au alăturat și studenții, au început în regiunea Paris, iar până în prezent s-au extins în toată țara. Elevii reclamă supraaglomerarea claselor, lipsa profesorilor și clădirile degradate.

Students protesting overcrowding, underfunding and deteriorating school conditions are spreading across France. More than 700 schools have been affected as clashes between students and riot police continue. https://t.co/ikuTcjq9cx — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) October 2, 2026

Situația scapă „de sub control”, avertizează autoritățile

În unele situații, manifestațiile au degenerat în violențe, cu protestatari mascați care au provocat incendii și cazuri de elevi loviți de polițiști cu bastoanele.

În acest weekend, autoritățile au avertizat că situația scapă „de sub control”.

Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, le-a cerut elevilor să nu mai blocheze școli și să revină la forme pașnice de protest. Oficialul le-a sugerat părinților că există o influență asupra mișcării de protest din partea unor „huligani profesioniști”.

Police fired tear gas at students protesting classroom conditions and funding as unrest spread across France, with some teachers calling students’ demands legitimate https://t.co/1owKHMhIlm https://t.co/cnpkg2lGgg — Reuters (@Reuters) October 3, 2026

Potrivit Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cheltuielile Franței pentru învățământul primar și secundar s-au situat la mijlocul intervalului dintre țările membre și au crescut între 2015 și 2022, însă ponderea acestora în buget a scăzut ușor. Guvernul a declarat că protestele sunt iresponsabile, dar că dificultățile din licee ar trebui recunoscute și abordate, a scris Reuters.