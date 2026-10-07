Frații Pavăl de la Dedeman nu sunt de acord cu oferta statului român după ce li s-a luat terenul

Proprietarii Dedeman au acționat statul în judecată și cer recalcularea despăgubirilor pentru un teren expropriat la Iași, destinat noii centuri ocolitoare.

Compania Dedeman, deținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl, a dat în judecată Statul Român – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, după un proces de expropriere, potrivit WikiPress.

Este vizat un teren cu suprafața de 133 mp din satul Uricani, comuna Miroslava, aflat pe traseul investiției publice „Varianta de ocolire a municipiului Iași – Etapa I – Varianta Sud – trafic greu”, proiect care se află în stadiul de documentație.

Pentru suprafața menționată, expropriatorul a stabilit o despăgubire de 671 lei, adică 5 lei/mp.

În cererea de chemare în judecată depusă la Judecătoria Iași, reprezentanții Dedeman reclamă că nu au fost notificați legal și au aflat de decizie abia în 2026: „Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”. Primul termen de judecată nu a fost încă fixat.

Terenul de 133 mp face parte dintr-o parcelă de 3,5 hectare deținută de frații Pavăl. Oamenii de afaceri solicită în instanță despăgubiri de 173.000 de lei, adică aproximativ 250 de euro pe metru pătrat, cerând și o evaluare a modului în care fragmentarea proprietății le afectează afacerea.

„În situația în care expertiza va confirma existența unei deprecieri, solicit obligarea pârâtului la plata diferenței de valoare determinate prin expertiză”, este menționat în acțiune.

În total, proiectul centurii Iașului include exproprieri de 40,9 hectare de la 362 de proprietari, cu despăgubiri totale de 2,2 milioane de lei.

Datele din 2025 arată că Dedeman SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 13,1 miliarde lei și un profit de 1,6 miliarde lei, printre ultimele tranzacții importante ale fondatorilor fiind achiziția lanțului Carrefour.