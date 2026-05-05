Frații Pavăl (Dedeman) au făcut noi cumpărături pe piața din România

Lanțul de magazine de materiale de construcții urmează să se extindă cu un nou magazin la Cluj, în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu, aflat la marginea orașului, scrie Profit.ro.

Una dintre companiile deținute de frații Pavăl tocmai a cumpărat un teren 6.5 hectare de la milionarul belgian Roland Jost, proprietarul transportatorului Jost Group, în apropierea aeroportului.

Aici va fi deschis un magazin de materiale de construcții plus o galerie comercială care va include și spații pentru Farmacia Tei și Bebe Tei, mai notează Profit. La lanțul de farmacii, frații Pavăl dețin 30% din acțiuni.

Grupul Dedeman a realizat la începutul acestui an una dintre cele mai spectaculoase achiziții din ultimii ani din România, reușind să cumpere rețeaua Carrefour România.