Frații Pavăl (Dedeman) duc mărfuri Made in Romania în Grecia, unde rebranduiesc magazinele de bricolaj Praktiker Hellas
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au început procesul de rebranding al lanțului de magazine Praktiker din Grecia, pe care l-au cumpărat recent. Planul include și introducerea în magazinele din Grecia a produselor cu marcă proprie, comercializate de Dedeman în România și fabricate local.
Schimbă atât logo-ul magazinelor, cât și beneficiile acordate angajaților.
Schimbarea numelui, însoțită de o renovare amplă, a început deja cu magazinul-fanion al companiei, situat în Tavros, la marginea Atenei.
Procesul de redenumire și renovare va continua în celelalte 16 magazine ale rețelei, desfășurându-se gradual pentru a asigura o tranziție fluidă către noul model.
Planul include și introducerea în magazinele din Grecia a produselor cu marcă proprie, fabricate de Dedeman în România.
Această schimbare de brand marchează sfârșitul prezenței de 35 de ani a Praktiker în Grecia sub denumirea sa consacrată.
Inițial, compania plănuise să introducă brandul Dedeman în toate magazinele sale începând cu anul 2027, relevă datele analizate de Profit.ro.
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