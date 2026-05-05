Fraţii Pavăl, fondatorii Dedeman, tranzacţie cu un milionar belgian

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au cumpărat de la milionarul belgian Roland Jost, proprietarul transportatorului Jost Group, un teren de 6,5 hectare în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca și sunt acum în proces de autorizare un nou magazin Dedeman, plus o galerie comercială în care ar putea fi prezente Farmacia Tei și Bebe Tei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Transportatorul luxemburghez Jost Group, aflat în proprietatea familiei milionarului Roland Jost, a vândut către Dedeman compania românească Maes Capital Construct, care deține un teren circa 6,5 hectare amplasat pe centura Apahida Vâlcele, lângă Aerodromul Dezmir și în apropierea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca.

Pe terenul achiziționat, Dedeman a inițiat acum procesul de autorizare a unui magazin de materiale de construcții și, adițional, a unei galerii comerciale, după modelul proiectelor sale din Blejoi și Focșani, care includ spații pentru farmacia Tei și Bebe Tei, din acțiunile cărora frații Pavăl dețin 30%.

