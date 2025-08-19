Frații Tate dau în judecată Meta și TikTok, cărora le cer daune de peste 100 de milioane de dolari

Frații Andrew și Tristan Tate – acuzați în România și Marea Britanie de mai multe infracțiuni grave, printre care viol, trafic de persoane şi formarea unui grup infracțional organizat pentru a exploata sexual femei – au dat în judecată Meta și TikTok pentru că le-au închis conturile de socializare în 2022, conform NBC News.

Cei doi frați, care au cetățenie britanică și americană, au intentat săptămâna trecută două procese la Curtea Superioară din Los Angeles împotriva Meta și TikTok, acuzând companiile de defăimare și de „blocarea ilegală” a conturilor de socializare.

Cei doi influenceri susțin că blocarea conturilor lor de pe Facebook, Instagram și TikTok, în 2022, le-a afectat grav reputația și veniturile. Ulterior, conturile lor au fost restabilite pe Twitter (acum X), după preluarea companiei de către Elon Musk, dar ei nu s-au întors și pe celelalte platforme, scrie NBC News.

În procese nu sunt invocate și YouTube sau Google.

Ce despăgubiri solicită Andrew și Tristan Tate

Frații Tate cer peste 50 de milioane de dolari despăgubiri atât de la Meta, cât și de la TikTok. Potrivit documentelor depuse în instanță, frații Tate susțin că le-au fost închise conturile fără notificare sau explicații. Ei acuză o „campanie coordonată”, „distrugerea reputației și afectarea mijloacelor de trai”, în condițiile în care afacerile lor depindeau puternic de prezența online, iar eliminarea conturilor a provocat „pierderi financiare semnificative și ireparabile” și daune morale.

Andrew și Tristan Tate mai susțin că TikTok și Meta le-au provocat „daune financiare, de reputație și emoționale importante” și că au recurs la instanță pentru a „asigura responsabilitatea marilor companii tehnologice când limitează discursul protejat de Constituție”.

Frații Tate mai susțin că sunt gata să cheltuie sute de milioane pentru a combate ceea ce ei numesc cenzură și pentru a-și proteja reputația și veniturile.

Frații Tate, acuzați de trafic de persoane și viol

Fraţii Tate sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani în România. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor într-un alt caz, care a fost retrimis procurorilor.

Ei sunt cercetați de DIICOT sub control judiciar.

În Marea Britanie, Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă în Marea Britanie cu 10 acuzaţii, printre care viol, vătămare corporală, trafic de persoane şi supervizare a prostituţiei în scopul obţinerii de profit, în legătură cu trei femei.

Fratele său, Tristan Tate, în vârstă de 36 de ani, se confruntă cu 11 acuzaţii legate de o femeie, printre care viol, vătămare corporală şi trafic de persoane, au anunţat miercuri procurorii britanici.