Frații Tate, închiși în SUA, cer eliberarea pe cauțiune. Ce argumente aduc avocații influencerilor

Avocații influencerilor Andrew și Tristan Tate au cerut vineri unui judecător american să-i elibereze pe cauțiune din închisoarea unde sunt arestați, la Miami, în timp ce aceștia încearcă să oprească eforturile guvernului britanic de a obține extrădarea lor, relatează Reuters, conform Agerpres.

În solicitarea înaintată instanței, avocații fraților Tate afirmă că „vizibilitatea lor publică extraordinară” ar face imposibilă orice tentativă de a fugi, așadar nu ar fi nevoie să fie ținuți în spatele gratiilor până la încheierea procedurilor de extrădare.

„Ar fi extraordinar de dificil pentru Andrew sau Tristan să călătorească nedetectați sau fără să atragă atenția”, susțin respectivii avocați.

Prin urmare, aceștia au cerut judecătoarei americane Lauren Louis să-i elibereze pe cauțiune, urmând ca în schimb ei să predea pașapoartele și să le fie monitorizată locația.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați la Miami pe 18 iulie. În ziua următoare, Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice (CPS) a anunțat noi acuzații împotriva lor referitoare la presupuse infracțiuni care au implicat patru victime în perioada iulie 2010 – august 2017.

Frații Tate, ambii foști practicanți de kickbox cu cetățenie americană și britanică, au negat că ar fi comis vreo ilegalitate.

Arestarea lor s-a adăugat unei întregi serii de probleme judiciare. Ei și-au construit o largă rețea de urmăritori online, manifestându-și în acest mediu opiniile despre masculinitate și bogăție. Andrew Tate s-a descris anterior ca fiind misogin.

Procurorii din cadrul Biroul Procurorului SUA din Miami trebuie să răspundă cererii fraților Tate de eliberare pe cauțiune până pe 10 august, iar judecătoarea Lauren Louis a programat pentru 13 august o audiere în instanță asupra posibilei eliberări.

Procurorii i-au cerut judecătoarei menținerea lor în detenție, motivând că altfel ei ar putea încerca să fugă și că ar reprezenta un pericol public.

Cât despre procesul privind extrădarea lor către Regatul Unit, acesta ar putea dura luni întregi. Londra are termen până pe 16 septembrie să transmită cererea completă de extrădare către Departamentul de Stat al SUA.

Împotriva lui Andrew și Tristan Tate au fost inițial formulate în Regatul Unit acuzații de viol și trafic de persoane, în legătură cu trei presupuse victime, potrivit Serviciul Procuraturii Coroanei Britanice (CPS). Un judecător britanic a emis un mandat de arestare pe numele lor în ianuarie 2024, dar ei nu s-au prezentat în fața instanței britanice pentru a răspunde acestor acuzații.

Acuzațiile din România

În România, frații Tate sunt în continuare cercetați penal. Cei doi sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor. În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul de trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional înapoi la procurori.

Frații Tate au fost reținuți în decembrie 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

Au ajuns liberi de restricții, după ce în aprilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.

La începutul lunii iulie 2026, procurorii DIICOT au anunțat că au extins cercetările în privința fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol de la finalul anului 2024, procurorii au adăugat alte infracțiuni pe listă.