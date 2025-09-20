Frații Tate susțin că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în casa lor din Voluntari în timp ce făcea un live. Ce spun polițiștii

Familia Tate a transmis un comunicat în care susține că sâmbătă seară echipa sa de securitate l-a imobilizat pe un bărbat care venise cu o armă de foc și a încercat să pătrundă în casa lor din Voluntari, în timp ce transmitea live pe o platformă de crypto-streaming. Un comunicat a transmis și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, care a spus printre altele că individul avea un pistol neletal, de tip air-soft.

În comunicatul său, familia Tate susține că individul arăta arma spre camera de filmat și se deplasa prin fața proprietății, iar apoi a încercat să se apropie.

„Echipa de securitate a familiei Tate a intervenit instantaneu, blocând drumurile din jur și oprindu-l pe intrusul înarmat într-o operațiune rapidă și controlată. Individul a fost complet imobilizat și dezarmat înainte de a fi cineva rănit”, se arată în comunicat.

IPJ Ilfov nu a menționat în comunicatul său cine l-a imobilizat pe individ.

Familia Tate susține că între apelul la 112 și sosirea polițiștilor au trecut „chiar mai bine de 10 minute”. În comunicatul său, IPJ Ilfov susține că „polițiștii au intervenit în cel mai scurt timp”.

Comunicatul Poliției

IPJ Ilfov nu a făcut nicio mențiune la familia Tate, dar a declarat că, „în jurul orei 21.43, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o rețea de socializare ca se afla cu o arma în mână, în fața unei locuințe din Voluntari”.

„Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft. La acest moment, bărbatul se afla în custodia polițiștilor pentru efectuarea de verificări din competență și clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză și luarea măsurilor legale care se impun”, a conchis IPJ Ilfov.