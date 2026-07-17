Fraudă cu lux afișat. Evazionist „șef” cu stil de viață extravagant, proprietăți exclusiviste și vacanțe exotice

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă folosit de operatori economici cu activități în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

A fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei. În acest caz, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.

Potrivit inspectorilor antifraudă, cel care coordona circuitul evazionist promova în mediul online „un stil de viață extravagant”, afișând pe platformele de socializare „bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar”.

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