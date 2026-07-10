Fraudă de zeci de milioane de lei descoperită de Antifraudă la organizatori de lupte MMA difuzate online. ANAF sesizează instituțiile cu atribuții de urmărire penală

Inspectorii Antifraudă, din cadrul ANAF, au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de către o firmă care a organizat și difuzat online turnee de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare sumele încasate.

Inspectorii Antifraudă, din cadrul ANAF, au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de către o firmă care a organizat și difuzat online turnee de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare sumele încasate.

Investigația a mai stabilit și o a doua componentă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați. Prin această componentă, prin care audiența atrasă de luptele MMA era direcționată către platforme de pariuri și cazinouri online, firma s-a sustras de la plata unor obligații fiscale. Prin cumularea tuturor veniturilor nedeclarate identificate în perioada verificată, inspectorii ANAF Antifraudă au calculat un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în sumă de 26,36 milioane de lei.

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