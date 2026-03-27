Friedrich Merz a vorbit cu Trump să-l convingă că războiul din Golf nu este unul al NATO: „Cred că a înțeles”

Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat vineri scepticismul cu privire la faptul că Statele Unite şi Israelul au o strategie clară pentru a pune capăt războiului din Iran, dar a spus că Germania ar fi, în principiu, pregătită să ajute la stabilizarea regiunii după încheierea ostilităţilor, informează Reuters, preluată de Agerpres.

De când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, Teheranul a lansat atacuri împotriva Israelului, a bazelor americane şi a statelor din Golf, blocând totodată exporturile de combustibil din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz.

Naţiunile europene au fost reticente în a se implica în conflict, ceea ce l-a înfuriat pe preşedintele american Donald Trump care a spus că țările NATO nu au făcut nimic să ajute Statele Unite.

„Pur şi simplu nu sunt convins că ceea ce se întâmplă acum – ceea ce fac Israelul şi America – va duce de fapt la succes”, a declarat Merz la o conferinţă găzduită de ziarul FAZ.

„Succes limitat” cu Israelul

Berlinul este implicat în eforturi diplomatice pentru a găsi soluţii, fie prin discuţii cu statele din Golf, fie în cadrul G7, Washingtonul demonstrând unele eforturi pentru a găsi un teren comun, potrivit cancelarului german. „Încercăm să influenţăm Israelul, cu succes limitat, recunosc”, a adăugat el.

Merz a spus că a încercat, într-o convorbire telefonică recentă cu Trump, să i se explice că acesta nu este războiul NATO, adăugând: „Cred că a înţeles acest lucru”.

Germania ar putea ajuta în viitor la securizarea Strâmtorii Ormuz, de exemplu prin deminare, cu condiţia să existe un mandat internaţional şi aprobarea parlamentului german.

Dar cancelarul a subliniat că acest lucru este departe şi nu este o opţiune atâta timp cât războiul continuă.