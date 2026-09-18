Fritz despre acuzațiile că el i-a zis lui Nicușor Dan „România e problema ta, cu partidul e problema mea”

Sorin Grindeanu a insinuat în direct la România Tv că politicianul USR este cel care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România.

Fritz neagă că el i-a spus lui Nicușor Dan „România e problema ta, cu partidul e problema mea” în cadrul consultărilor de joi de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă”, a scris liderul USR Dominic Fritz, joi seară, pe Facebook. „Este o minciună sfruntată şi solicit redacţiilor care o propagă s-o retragă. Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea”, a continuat el.

El afirmă că singurul motiv pentru care se implică în politică este pasiunea sa pentru România și adaugă că s-a obișnuit ca patriotismul să îi fie „constant atacat și pus la îndoială, fiind cineva care nu s-a născut aici.”

„Sunt conștient că trebuie să muncesc de două ori mai mult pentru a dovedi constant loialitatea mea față de această țară. Cu atât mai mult sunt recunoscător pentru toți cei care mă judecă după realizările și faptele mele”, a continuat liderul USR.

Reacția lui Fritz vine după ce, potrivit Digi24, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi seară, la România TV: „Apropo, cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Că pare că tot un hashtag de-ăsta este, care are telecomanda în altă parte”.

Declarația lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul anunțului privind premierul desemnat, că un lider politic i-a spus în privat că problemele țării sunt responsabilitatea sa, în timp ce partidul rămâne prioritatea liderului.

„Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat că asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că noi trebuie să ajungem la un compromis astfel încât să negociem aspirațiile diferite ale categoriilor sociale, profesionale.”