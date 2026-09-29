Fritz, replică după ce a fost amenințat de Grindeanu cu plângerea penală. Despre ce spune că „nu e fusta după care vă puteți ascunde”

„Noroc că Parteneriatul Strategic e mai puternic decât nervii lui Grindeanu”, a declarat ironic liderul USR, Dominic Fritz, după ce a fost amenințat cu o plângere penală de liderul PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul privind o presupusă implicare americană în demiterea Guvernului Bolojan.

Fritz a spus, marți seară, într-o postare pe Facebook, că Grindeanu este „bosumflat” ca urmare a întrebărilor pe care i le-a adresat cu privire la întâlnirea pe care a avut-o în martie cu ambasadoarea SUA din Grecia, Kimberly Guilfoyle, la restaurantul Isoletta din București.

„Cică «se depășește o limită» și pun în pericol Parteneriatul Strategic cu SUA. Noroc că Parteneriatul Strategic e mai puternic decât nervii lui Grindeanu. Parteneriatul Strategic nu e proprietatea PSD și nu e fusta după care vă puteți ascunde de întrebările pe care le au foarte mulți români”, a scris președintele USR.

Dominic Fritz a adăugat că „întrebările pentru un lider politic din România rămân întrebări pentru un lider politic din România, oricâte mese ar lua la Isoletta”.

„Iar dată fiind slăbiciunea lui Sorin Grindeanu și a altor pesediști pentru zboruri de lux plătite din surse îndoielnice, degeaba se plânge când e întrebat despre posibile favoruri la care ar spera”, a continuat el.

Fritz spune că el a venit în România cu autocarul, „nu în avionul Nordis”

Liderul USR a mai spus că este adevărat că a venit în România „de câțiva ani”, cum a afirmat liderul PSD, doar că a „venit atunci în autocar, nu în avionul Nordis”.

„Poate de aceea îmi amintesc bine, așa proaspăt cum sunt, despre relația PSD cu America: PSD a gonit Exxon din Marea Neagră, în timp ce plătea lobby pentru acces la petreceri, nu la întâlniri oficiale”, a adăugat Dominic Fritz.

El susține că toți românii „au văzut ceasurile de lux și bolizii din parcare la orice eveniment PSD”.

„E clar pentru toată lumea în al cărui interes lucrați, indiferent câte plângeri faceți”, a conchis Fritz.

Grindeanu anunțase o plângere penală împotriva lui Fritz

Luni seară, la România TV, Sorin Grindeanu a anunțat o plângere penală împotriva lui Dominic Fritz ca urmare a reacției pe care a avut-o acesta în privința acuzațiilor referitoare la o presupusă implicare americană în demiterea Guvernului Bolojan.

Wall Street Journal a relatat, vineri, că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles că americanii preconizau căderea Guvernului Bolojan, în timpul unei cine cu oficiali americani și greci la Atena, în luna martie.

După articolul din publicația WSJ, G4Media a scris că liderul PSD a fost filmat alături de Guilfoyle, pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București. Sorin Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Grindeanu a susținut, luni, că discuțiile purtate cu ambasadoarea s-au concentrat pe rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze.

„Eu pot să-l înțeleg pe Fritz. Fritz e venit de câțiva ani în România – și nu pun sub semnul întrebării loialitatea față de statul român, dar, totuși, e venit doar de câțiva ani în România, recent și-a luat cetățenia română. A venit în Timișoara, șomer fiind, timișorenii au considerat necesar – și în mod democratic – să îl aleagă pe domnul Fritz (…). Domnul Fritz are probleme cu legea. Domnul Fritz este deținătorul unor sentințe, două, care spun că s-a aflat în conflict de interese”, a declarat liderul PSD.

El l-a acuzat pe Dominic Fritz că a pus „sub semnul întrebării Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”.

„Am discutat cu colegii mei, să știți că eu mă gândesc foarte serios să nu las să treacă așa de ușor acest lucru (…). O să îi rog pe avocați să-i facă o plângere acestui domn (…). Dacă are cineva semne de întrebare în ceea ce privește activitățile mele, o să merg să le răspund. Nu am de ce să mă ascund, dar faptul că mă acuzi direct pe mine că aș primi șpagă de la americani ca să fac nu știu ce contracte… Domne`, eu cred că se depășește o limită, o limită care pune în pericol, așa cum vă spun, Parteneriatul Strategic, iar aceste lucruri sunt dincolo de PSD, USR, PNL, UDMR și AUR”, a mai declarat Sorin Grindeanu.