Front comun împotriva „profiturilor de război”. Taxă pentru giganții energetici în speranța de a „îmblânzi” prețurile, cerută de cinci țări

Cinci miniștri de finanțe din Uniunea Europeană au solicitat introducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor energetice, ca reacție la creșterea prețurilor la combustibili cauzată de războiul din Iran, potrivit unei scrisori adresate de miniștri Comisiei Europene, consultată de Reuters.

Miniștrii de finanțe din Germania, Italia, Spania, Portugalia și Austria au lansat acest apel comun într-o scrisoare datată vineri, afirmând că o astfel de măsură ar fi un semnal că „suntem uniți și capabili să luăm măsuri”.

„De asemenea, ar transmite un mesaj clar că cei care profită de pe urma consecințelor războiului trebuie să-și aducă contribuția pentru a ușura povara asupra publicului”, au scris aceștia.

Prețurile petrolului și gazelor au crescut vertiginos de când au început atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, pe 28 februarie, provocând un șoc al prețurilor similar cu criza energetică prin care a trecut Europa după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, chiar dacă țările UE obțin acum mai multă energie din surse regenerabile.

„Distorsiuni pe piață”

În scrisoarea adresată comisarului UE pentru climă, Wopke Hoekstra, miniștrii au menționat o taxă de urgență similară din 2022, menită să combată prețurile ridicate la energie.

„Având în vedere actualele distorsiuni ale pieței și constrângerile fiscale, Comisia Europeană ar trebui să elaboreze rapid un instrument de contribuție similar la nivelul UE, bazat pe un temei juridic solid”, au scris aceștia.

Scrisoarea nu a oferit detalii cu privire la nivelul impozitului pe profituri excepționale propus de miniștri sau asupra companiilor care ar trebui să îl plătească.

Șeful departamentului de energie al blocului comunitar a declarat marți că se ia în considerare reactivarea măsurilor de criză energetică utilizate în 2022, inclusiv propuneri de limitare a tarifelor de rețea și a taxelor pe energie electrică.

UE a introdus un pachet de politici de urgență în 2022, după ce Rusia a întrerupt livrările de gaze. Acestea includeau un plafon la nivelul UE pentru prețurile gazelor, o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor energetice și obiective de reducere a cererii de gaze.

Dependența puternică a Europei de combustibilul importat o expune la impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor globale la energie. Prețurile europene la gaz au crescut cu peste 70% de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, pe 28 februarie.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că Bruxelles este deosebit de îngrijorat, pe termen scurt, de aprovizionarea Europei cu produse petroliere rafinate, precum combustibilul pentru avioane și motorina.