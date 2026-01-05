Imagini din satelit cu Fuerte Tiuna, fortăreața militară unde se ascundea Maduro, înainte și după atacul american. Pagubele făcute

Imaginile din satelit arată amploarea distrugerilor atacului american asupra bazei militare din Venezuela în care era președintele Nicolas Maduro Foto: Profimedia

Amploarea atacului american, din noaptea de vineri spre sâmbătă, asupra Venezuelei este surprins și de imagini din satelit. Baza militară Fuerte Tiuna, cea mai mare din Venezuela, de unde a fost capturat președintele Nicolas Maduro, a fost cea mai afectată de atac.

În timpul misiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, desfășurată în noaptea de vineri spre sâmbătă într-o operațiune complexă, forțele armate americane au vizat o serie de locații din nordul Venezuelei, potrivit ABC News.

Printre țintele identificate într-o analiză realizată de ABC News se numărau sisteme de rachete sol-aer, antene de comunicații și cel puțin două clădiri care păreau a fi depozite. Palatul Miraflores, palatul prezidențial al Venezuelei, din centrul Caracasului nu a fost vizat de acțiuni militare.

Cele mai multe atacuri au avut loc în jurul marelui complex militar de la Fuerte Tiuna, unde au fost lovite trei ținte separate și unde se afla președintele Nicolas Maduro.

Imaginile furnizate de compania Vantor arată că cel puțin patru clădiri, situate în trei locații diferite, au fost distruse.

O sursă CIA din cadrul guvernului venezuelean a ajutat SUA să localizeze locul în care se afla Maduro, potrivit CBS News.

Unde a fost capturat Maduro

În noaptea în care Maduro a fost capturat, în capitala Venezuelei s-au auzit explozii și avioane care zburau la joasă altitudine.

Liderul venezuelean a fost în cele din urmă capturat la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din țara sud-americană, situat în Caracas, a declarat liderul partidului de guvernământ, Nahum Fernández, pentru Associated Press.

Imaginile din satelit de la Vantor din 22 decembrie arată o imagine de ansamblu a complexului militar Fuerte Tiuna, cu clădiri și echipamente înainte de distrugerea provocată de atac.

De asemenea, imagini din satelit au arătat și o vedere mai detaliată a clădirilor militare distruse pe 3 ianuarie 2026 în urma atacurilor asupra Fuerte Tiuna din Caracas.

Oficialii americani au declarat pentru CBS News că operațiunea de capturare a lui Maduro a fost efectuată de Delta Force, o unitate de operațiuni speciale de elită a armatei.

Maduro a încercat să fugă

Elicopterele care au aterizat în complexul lui Maduro au fost atacate, a declarat șeful armatei americane, generalul Dan Caine, dar forțele americane și FBI-ul au reușit în cele din urmă să pătrundă în complex.

În cadrul unei conferințe de presă, Trump a declarat că Statele Unite vor supraveghea temporar Venezuela în timpul unei perioade de tranziție și vor depune eforturi pentru a restabili producția de petrol. El a mai spus că Maduro a încercat să fugă în timpul capturării sale.

„Încerca să ajungă într-un loc sigur”, a declarat Trump reporterilor. „Locul sigur este din oțel, iar el nu a reușit să ajungă la ușă, deoarece oamenii noștri au fost foarte rapizi.”

Pe lângă baza militară principală care a fost lovită, David Smolansky, purtătorul de cuvânt al liderului opoziției venezuelene Maria Corina Machado, a declarat pentru CBS News că următoarele locații au fost, de asemenea, lovite de atacurile SUA: La Carlota, principala bază aeriană din Caracas, El Volcán și portul La Guaira, un port maritim de pe coasta Caraibelor.

Președintele venezuelean Nicolás Maduro va apărea luni pentru prima dată în fața instanței din New York. El este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive.