Cine este Nicolas Maduro, președintele autoritar capturat de SUA în urma unei operațiuni speciale a trupelor Delta Force

Nicolas Maduro, președintele în vârstă de 63 de ani al Venezuelei, a fost capturat sâmbătă în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane după mai bine de un deceniu la putere, perioadă în care țara sud-americană a cunoscut o involuție dramatică spre autoritarism și s-a confruntat cu o prăbușire a nivelului de trai, amintește USA Today.

Desfășurarea evenimentelor din Venezuela, LIVETEXT pe HotNews

Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața că liderul Venezuelei, a fost capturat de forțele speciale americane, fără a da alte detalii.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00 (n.r. ora SUA), la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a transmis Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Președintele american nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus, iar guvernul venezuelean nu a confirmat încă acest lucru, potrivit BBC. Oficiali americani au declarat însă pentru CBS News că președintele venezuelean a fost capturat sâmbătă dimineața de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.

Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Nicolas Maduro a fost succesorul ales de Hugo Chavez pentru a-i urma la conducerea Venezuelei

În anii 1980, Maduro a lucrat ca bodyguard și șofer de autobuz, făcând de asemenea parte din sindicatul angajaților sistemului de transport al metroului din Caracas.

El este succesorul desemnat de fostul lider socialist Hugo Chavez, care a murit de cancer în 2013.

Relația dintre cei doi a început în anii 1990, când actualul președinte s-a implicat în obținerea eliberării lui Chavez, care fusese închis pentru activități împotriva guvernului, inclusiv pentru plănuirea unei lovituri de stat menită să îl înlăture pe președintele de atunci, Carlos Andrés Pérez.

Maduro a sprijinit ulterior campania prezidențială a lui Chavez din 1998, „care promitea să ofere venezuelenilor săraci o parte mai mare din prosperitatea economică dominată de elita bogată aflată la putere”, ceea ce i-a adus un loc în cercul restrâns al lui Chavez.

Înainte de a deveni liderul suprem al țării, el a ocupat funcțiile de ministru de externe și vicepreședinte. În 2013 s-a căsătorit cu Cilia Flores, care apare frecvent alături de el în fotografii realizate la evenimente politice.

Maduro are un fiu în vârstă de 35 de ani, Nicolas Maduro (Jr.) Guerra, din prima sa căsătorie cu Adriana Guerra Angulo.

Maduro reprezintă Partidul Socialist Unit din Venezuela – o formațiune politică de stânga considerată de analiștii politici ca fiind nedemocratică.

Maduro a fost acuzat pe scară largă de fraudarea ultimelor alegeri prezidențiale din Venezuela

Maduro a fost președinte timp de trei mandate, el asigurându-și ultimul dintre ele la alegerile prezidențiale organizate de regimul său anul trecut.

Comisia electorală a țării sud-americane l-a declarat învingător la limitată, iar Maduro și-a revendicat victoria și și-a înăsprit controlul asupra puterii, reprimând brutal protestele care au urmat.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Edmundo Gonzalez Urrutia, candidatul opoziției, ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Statele Unite, UE și alte țări nu au recunoscut victoria revendicată de Nicolas Maduro.

Nicolas Maduro alături de soția sa la ceremonia de învestire în funcția de președinte al Venezuelei, pentru un al treilea mandat de şase ani, FOTO: Ariana Cubillos / AP / Profimedia

Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor. El a fugit în Spania în exil, în timp ce Maria Corina Machado, candidata inițială a opoziției la alegerile prezidențiale, a rămas în Venezuela și s-a ascuns.

Academia Suedeză Regală de Științe a anunțat în data de 10 octombrie a acestui an că a ales-o pe Machado ca laureată a Premiului Nobel pentru Pace din 2025.

Machado și Urrutia au primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.

Acuzațiile aduse de Trump lui Maduro

Trump însuși a susținut că Maduro s-ar afla în spatele traficului de droguri ilegale ce ajung în Statele Unite, în calitate de presupus lider al Cartelului de los Soles, un grup pe care Departamentul de Stat al SUA l-a catalogat drept organizație teroristă străină.

Trump a semnalat încă de la finele anului trecut atacuri iminente în Venezuela, după ce le-a spus trupelor americane de Ziua Recunoștinței că operațiunea militară va include în curând lovituri la sol.

Acuzațiile președintelui SUA au venit și în contextul în care Maduro și generalii săi de rang înalt au fost inculpați în 2020 pentru presupusa lor implicare într-o conspirație de trafic de droguri.

Președintele Venezuelei a negat orice legătură cu traficul ilegal de droguri iar guvernul Venezuelei a condamnat declarațiile lui Trump, descriindu-le drept o „amenințare colonialistă” la adresa suveranității țării sud-americane și incompatibile cu dreptul internațional.

Statele Unite poziționaseră deja încă de anul trecut un portavion, distrugătoare dotate cu rachete ghidate și o navă de operațiuni speciale în apropierea Venezuelei. Aproximativ 12.000 de militari americani au fost staționați în zonă.