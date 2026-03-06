Cu un buget lunar de zeci de milioane de dolari, Hezbollah vedea inevitabil un nou război cu Israel și se înarma de luni de zile

Coloane de fum ridicându-se după un atac israelian la Beirut, vineri, 6 martie 2026. Credit: Marwan Naamani/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hezbollah a lansat drone și rachete asupra Israelului, luni, pentru a răzbuna moartea ayatollahului Ali Khamenei, atrăgând Libanul în războiul care s-a dezlănțuit în Orientul Mijlociu. Șase surse familiare cu pregătirile miliției libaneze șiite au declarat pentru Reuters că gruparea a petrecut luni de zile refăcându-și arsenalul de rachete și drone, cu sprijinul Teheranului și al propriilor fabrici de armament, ca să se pregătească pentru un nou război cu Israel.

Afectată, dar nu neutralizată complet după războiul cu Israel din 2024, mișcarea fondată în 1982 de Gărzile Revoluționare ale Iranului ajunsese la concluzia că o nouă rundă de lupte este inevitabilă și că, de această dată, s-ar putea confrunta cu o amenințare existențială, au spus sursele.

Reuters a discutat cu trei surse libaneze informate în privința activităților Hezbollah, cu doi oficiali străini din Liban și cu un oficial al armatei israeliene (IDF).

Conform surselor, deși decizia de a ataca luni Israelul i-a luat prin surprindere pe unii dintre oficialii din organizație, Hezbollah își pregătea stocurile militare și structura de comandă și control pentru o eventuală revanșă cu Israel.

Buget lunar de 50 de milioane de dolari

În acest scop a apelat la un buget lunar de 50 de milioane de dolari, majoritatea banilor provenind din Iran și fiind alocați pentru salariile luptătorilor, a declarat o sursă libaneză, care a fost informată cu privire la activitățile financiare și militare ale grupării. Unul dintre oficialii străini a confirmat bugetul de 50 de milioane de dolari.

Este neclar deocamdată cât timp s-a bazat Hezbollah pe acest buget lunar și unde se poziționează el în raport cu resursele financiare din trecut.

Grupul a declarat că fondurile din Iran au ajutat la finanțarea chiriilor pentru persoanele strămutate de războiul din 2024. Aproximativ 60.000 de libanezi, majoritatea din comunitatea musulmană șiită din care își primește Hezbollah susținerea populară, au rămas strămutați pe parcursul ultimului an, casele lor fiind încă în ruine.

Hezbollah a făcut eforturi și pentru a-și reface rezervele de drone și rachete prin producție locală, au declarat prima sursă libaneză, oficialii străini și oficialul militar israelian. Acesta din urmă a spus că Hezbollah a folosit finanțare iraniană atât pentru contrabanda cu arme, cât și pentru a-și fabrica propriile arme, dar a capacitatea sa de producție a fost diminuată.

Al doilea oficial străin a spus că, înainte de începerea războiului din aceste zile, grupul a staționat în sudul Libanului rachete noi și materiale logistice fabricate în Iran.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a declarat pentru Reuters că Hezbollah „mai avea o mulțime de arme rămase” și încerca, de asemenea, să se reînarmeze. „Încercau să facă contrabandă, iar noi împiedicam acest lucru”, a spus Shoshani.

Armistițiu mediat de SUA în noiembrie

În 2024, războiul care a durat două luni s-a încheiat cu un armistițiu mediat de Statele Unite. Hezbollah nu a mai atacat Israelul, care a continuat însă atacurile asupra a ceea ce a descris drept eforturile Hezbollah de refacere a capacităților militare. În plus, Israelul a menținut trupe în cinci puncte din sudul Libanului.

Tot anul trecut, Libanul a început să confiște armele Hezbollah, însă Israelul a spus că organizația se înarmează mai repede decât este dezarmată.

Într-o declarație acordată Reuters cu câteva săptămâni înainte ca Hezbollah să intre în războiul regional, prima sursă libaneză a confirmat că grupul își reconstruia capacitățile militare „în paralel” cu campania lansată de Israel pentru a le distruge.