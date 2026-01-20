Furie în Rusia după ce numeroși oameni s-au trezit cu o surpriză neplăcută în noul an. Inclusiv șefa Băncii Centrale a declarat anterior că „s-a mers prea departe”

Numărul blocărilor temporare ale cardurilor și conturilor bancare ale persoanelor fizice a crescut dramatic în Rusia de la începutul anului, oamenii apelând la forumuri online și alte canale pentru a se plânge de situație. Ziarul Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, afirmă după discuții cu experți din domeniu că de la începutul anului, numărul cazurilor de acest fel a ajuns la două până la trei milioane, față de o medie de aproximativ 330.000 pe lună anul trecut.

Banca Centrală a Rusiei a contestat rapid constatările Kommersant și a declarat într-un comentariu făcut pentru postul rival RBC că autoritățile de reglementare au înregistrat în perioada 1-19 ianuarie „doar 7.400 de solicitări de la cetățeni pe această temă” și că, dimpotrivă, nivelul este la jumătate decât cel obișnuit.

Însă Kommersant arată de asemenea că clienții băncilor se plâng în masă pe forumurile financiare ca Banki.ru de blocarea nejustificată și de lipsa unei comunicări clare din partea băncilor, care, în schimb, își trimit plângerile către Banca Centrală. Există chiar exemple de tranzacții care implică plăți pe piețele online și care au fost sancționate. Per total, estimarea publicației sugerează că 1-2% dintre toți clienții activi ai băncilor rusești s-ar putea confrunta cu blocarea cardurilor sau a conturilor.

Site-ul de investigații Meduza notează că situația se datorează încercărilor autorităților de a combate frauda. Numărul fraudelor și a escrocheriilor a crescut puternic în Rusia după declanșarea războiului din Ucraina în condițiile în care statul rus a injectat sume uriașe în economie pentru plata soldaților și a despăgubirilor datorate familiilor celor răniți sau uciși pe front. Unele escrocherii îi vizează direct pe soldații întorși de pe front, în timp ce altele le vizează văduvele sau alte rude.

Banca Centrală a Rusiei a schimbat sistemul de depistare a fraudelor

De la 1 ianuarie 2026, Banca Centrală de la Moscova a dublat numărul indicatorilor privind tranzacțiile suspecte folosit în sistemele naționale de plăți. Fiecare dintre cele 12 criterii în parte este suficient pentru ca o bancă să impună blocarea țintită.

The Bell, un alt ziar rusesc, scrie că criteriile Băncii Centrale pot părea rezonabile, dar că aplicarea lor este evident problematică și că acest lucru se datorează nu doar numărului tot mai mare de indicatori pentru tranzacțiile frauduloase, ci și conformității excesive. Ziarul subliniază că băncile se confruntă cu sancțiuni dure din partea autorității de reglementare pentru nerespectarea legii și se tem să nu fie amendate pentru nerespectarea legii.

În plus, băncile folosesc sisteme automatizate de depistare a fraudei, ceea ce poate complica și mai mult lucrurile. „Algoritmii de identificare a tranzacțiilor dubioase sau suspecte sunt configurați pentru a minimiza probabilitatea ca o astfel de tranzacție să nu fie detectată, ceea ce înseamnă că sunt supuși unei marje de eroare semnificative”, a declarat pentru Kommersant Tatiana Mikoni, parteneră specializată în activități bancare la o casă de avocatură.

De altfel, chiar Banca Centrală de la Moscova a recunoscut problema, chiar dacă acum a contestat concluziile Kommersant. Elvira Nabiullina, președinta Băncii Centrale a Rusiei, a declarat în noiembrie anul trecut că „în lupta noastră împotriva fraudei, am mers prea departe”. „Clienților nu li s-a explicat întotdeauna de ce fondurile lor au fost blocate”, a adăugat ea, exprimându-și totodată speranța că situația se va normaliza treptat.

De fapt, pare să se fi întâmplat tocmai contrariul.

Cum sunt blocate cardurile și conturile rușilor

Începând cu 1 ianuarie, este în vigoare următoarea procedură: dacă un transfer îndeplinește chiar și unul dintre criteriile pentru tranzacții frauduloase, banca este obligată să suspende transferul timp de două zile sau să refuze solicitarea clientului de a finaliza tranzacții folosind carduri de plată, Sistemul de Plăți Rapide sau transferuri electronice de bani.

După aceasta, banca trebuie să notifice clientul că tranzacția a eșuat și să îl informeze despre opțiunea de a-și da consimțământul pentru aceasta, fie de a repeta transferul folosind aceleași detalii.

Clientul are dreptul să exercite această opțiune, cu excepția cazului în care cealaltă parte a sa este inclusă în baza de date a Băncii Centrale cu tranzacții frauduloase.

Însă baza de date este închisă accesului public. Banca Centrală o alcătuiește pe baza informațiilor furnizate de bănci și alți participanți la schimbul de informații cu autoritatea de reglementare. Alte date sunt transmise de Ministerul de Interne al Rusiei.