Furie în stradă, incertitudine pentru viitor și un coșmar politic și financiar: ce se află în spatele toamnei fierbinți din Franța

Guvernul de la Paris a promis că va încerca să rezolve revendicările elevilor ieșiți în stradă de două săptămâni, însă găsirea fondurilor necesare va fi dificilă: Franța se confruntă cu o uriașă criză a datoriei.

Elevii, profesorii și părinții au mărșăluit marți în orașele din toată Franța, protestatarii blocând accesul la sute de școli, în cea mai amplă zi de acțiune din cadrul unui val de demonstrații care cer guvernului să rezolve problemele restante din sectorul educației.

La Marsilia și Nantes, protestatarii au afișat pancarte pe care scria „Statul a ucis învățământul național” și alte mesaje, în cadrul unor manifestații în mare parte pașnice. La Toulouse, părinții s-au ținut de braț în fruntea unui marș prin oraș.

Însă la Strasbourg, Lyon și Rennes, demonstrațiile au devenit pe alocuri violente, poliția folosind gaze lacrimogene, iar protestatarii aprinzând focuri pe străzi și aruncând cu obiecte, scriu Reuters și AFP.

Două săptămâni de proteste

Demonstrațiile de marți vin după două săptămâni de proteste care au început în suburbiile defavorizate ale Parisului, înainte de a se răspândi în toată țara, manifestanții cerând condiții mai bune în sălile de clase, mai mulți profesori, un orar mai puțin încărcat și materiale mai bune de studiu, printre altele.

Guvernul a răspuns agresiv, prin forțele de ordine, afirmând că mișcarea s-a transformat acum în violență urbană, exemple fiind incendiile izbucnite în cel puțin două școli.

Un adolescent și-a pierdut o mână în urma ciocnirilor dintre protestatarii liceeni și forțele de intervenție rapidă, care au avut loc luni în nordul Franței. François-Xavier Lauch, prefectul departamentului Pas-de-Calais, a refuzat să comenteze circumstanțele exacte, afirmând că aproximativ 200-250 de protestatari aruncaseră cu obiecte în poliție.

Ziarul regional „La Voix du Nord” a relatat că adolescentul în vârstă de 15 ani și-a pierdut mâna și o parte din antebraț după ce a ridicat o grenadă de dispersare a poliției.

Uniunea Elevilor de Liceu a declarat că 1.800 de licee au fost blocate sau urmau să se închidă pentru ziua respectivă. Unele autorități locale din domeniul educației au încercat să organizeze cursurile online. Ministerul Educației nu a furnizat imediat cifre în acest sens.

Acuzații încrucișate

Protestele au declanșat o dezbatere națională cu privire la ceea ce constituie un protest justificat.

Ministrul francez al educației, Édouard Geffray, a calificat cererile protestatarilor drept „legitime”, dar a afirmat că violența inițiată de elevi a mers prea departe: „Nicio cerere nu poate justifica astfel de acte”, a declarat Geffray săptămâna trecută.

Alții, printre care un important sindicat al judecătorilor și procurorilor francezi și o organizație proeminentă pentru drepturile omului, au acuzat poliția că a folosit forță disproporționată împotriva unor elevi cu vârste de până la 14 ani.

Demonstrațiile au intensificat, de asemenea, atenția asupra partidului de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI), al cărui lider, Jean-Luc Mélenchon, ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de anul viitor, potrivit unor sondaje recente.

Oficialii guvernamentali de centru și liderii de extremă dreaptă au acuzat LFI, care susține protestatarii, că incită la violență – acuzație pe care acesta o neagă.

Bally Bagayoko, primarul din Saint-Denis – o suburbie săracă a Parisului – membru al LFI, a declarat că se opune violenței, dar că este de partea elevilor protestatari.

„Rămân de partea locuitorilor mei, iar elevii de liceu sunt locuitorii mei”, a spus el.

Guvernul promite că va răspunde revendicărilor

Ministerul de Interne al Franței a declarat că 6.100 de persoane au fost arestate de la începutul protestelor, marea majoritate a acestora fiind minori. Peste 1.800 de persoane sunt urmărite penal, inclusiv 1.483 de minori, a precizat Ministerul Justiției, fără a specifica infracțiunile comise.

Cel puțin 715 de polițiști și 215 de adolescenți au fost răniți în confruntări.

Premierul Sébastien Lecornu le-a ordonat miniștrilor săi să abordeze principalele revendicări ale elevilor. Printre acestea se numără asigurarea înlocuirii profesorilor absenți, revizuirea duratei zilei școlare (de la 8:00 la 18:00) și necesitatea unor pauze de prânz mai lungi.

Guvernul va analiza, de asemenea, reparațiile necesare clădirilor școlare învechite, a declarat Lecornu, care a cerut miniștrilor să prezinte primele propuneri până la sfârșitul lunii octombrie.

Însă găsirea fondurilor necesare va fi dificilă.

Costurile de împrumut au crescut

Protestele au intensificat presiunea asupra unui guvern care încearcă să reducă un deficit bugetar în creștere, pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la datoria tot mai mare a Franței, creșterea economică slabă și reticența de a reduce cheltuielile.

Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani a atins săptămâna trecută, pentru scurt timp, un maxim al ultimilor 24 de ani, de peste 5%, potrivit Reuters.

Creșterea bruscă a costurilor de împrumut ale Franței a început să se răsfrângă asupra întregii zone euro, deprecierea monedei euro fiind cel mai recent semnal de alarmă pentru factorii de decizie.

Ministrul finanțelor, Roland Lescure, a declarat marți că nu este necesară intervenția Băncii Centrale Europene.

Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta și eurosceptică care conduce cursa prezidențială în perspectiva alegerilor din primăvara viitoare, și-a prezentat planurile de reducere drastică a cheltuielilor publice în cazul în care va fi aleasă, încercând să-și consolideze credibilitatea fiscală pe măsură ce criza de pe piața obligațiunilor se adâncește.

O cauză comună

New York Times scrie că multe din cauzele haosului pot fi atribuite unei cauze comune: chinul de două decenii al Franței pentru finanțarea statului, agravată acum de costurile ridicate ale împrumuturilor, de creșterea prețurilor la combustib și de incertitudinea politică.

Finanțele publice franceze, deja fragile, continuă să se deterioreze, alimentând temerile piețelor financiare că Franța ar putea fi următoarea țară europeană care va intra într-o criză financiară în toată regula.

Neliniștea este amplificată de sondajele recente care arată că candidata de extremă dreapta, Marine Le Pen, i-ar învinge pe toți rivalii săi în alegerile prezidențiale care vor avea loc în primăvara viitoare.

Emmanuel Macron a prezidat săptămâna trecută o reuniune a liderilor G7, în cadrul căreia aceștia au convenit să elibereze 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele lor pentru a atenua presiunea asupra prețurilor combustibililor.

Totuși, prețurile la energie reprezintă doar o parte a situației fiscale precare a Franței. Datoria publică a țării se ridică la aproximativ 4 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă 119% din producția economică anuală, scrie New York Times.

Pe lângă aceasta, Franța se confruntă cu costuri mai mari în domeniul sănătății și al pensiilor din cauza îmbătrânirii populației, precum și cu cheltuieli militare crescute, determinate de războiul din Ucraina și de retragerea Statelor Unite.

Aprobarea bugetului, o misiune dificilă

Pentru a acoperi toate aceste cheltuieli și a împiedica explozia deficitului bugetar al Franței, prim-ministrul Sébastien Lecornu propune majorarea unor impozite și înghețarea cheltuielilor pentru programele sociale, precum ajutoarele pentru locuințe și alocațiile familiale.

Analiștii au afirmat că Lecornu are șanse mari să obțină aprobarea bugetului, chiar dacă acest lucru va necesita luni de negocieri anevoioase și îl va obliga să invoce puteri speciale pentru a-l impune.

Pentru a face acest lucru, însă, guvernul va trebui să se bazeze pe partidul lui Le Pen, pentru ca partidul ei să nu saboteze legea.