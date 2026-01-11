VIDEO Schema folosită pentru furt la Carrefour. Cum a păcălit un bărbat din București casele self-pay din magazin

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost reținut de polițiștii din Capitală, fiind acuzat că a furat în repetate rânduri produse folosind aceeași metodă la casele de marcat de tip self-pay, într-un complex comercial din Sectorul 2.

Potrivit Poliției Capitalei, la data de 9 ianuarie 2026, în jurul orei 13:50, polițiștii Secției 28 au fost sesizați prin 112 de reprezentanții unui magazin, după ce au observat că un bărbat a trecut de linia caselor de marcat având asupra sa produse diferite față de cele scanate.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 56 de ani, care ar fi scanat codul de bare al unei sticle de suc, însă a părăsit zona caselor self-pay având asupra sa un set de covorașe auto, fără a le achita.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că magazinul vizat este un Carrefour din Sectorul 2 al Capitalei.



În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, în perioada 28 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, bărbatul ar fi folosit în mod repetat același mod de operare.

Poliția a urmărit camele de filmare și au identificat faptele comise de bărbat:

La data de 28.12.2025, în jurul orei 13:15, acesta a indus în eroare societatea comercială prin scanarea codului de bare al unei sticle de suc, trecând ulterior linia caselor de marcat având asupra sa 5 sticle de suc, fără a le achita, cauzând un prejudiciu de 29,95 lei.

La data de 31.12.2025, a achitat contravaloarea unui aspirator în valoare de 249,99 lei, pe care ulterior l-a schimbat cu un alt aspirator în valoare de 2.499,99 lei, prezentând bonul fiscal inițial în momentul trecerii de casele de marcat.

La data de 05.01.2026, a indus în eroare societatea comercială prin scanarea codului de bare al unei sticle de whisky în valoare de 54 de lei, ulterior trecând linia caselor de marcat având asupra sa o sticlă de whisky în valoare de 447 de lei, cauzând un prejudiciu de 393 de lei.

La un interval de câteva minute, a repetat fapta, scanând o sticlă de whisky în valoare de 54 de lei, trecând linia caselor de marcat cu o sticlă de 447 de lei, prejudiciul fiind de 392 de lei.

La data de 09.01.2026, în jurul orei 13:30, prin același mod de operare, a trecut linia caselor de marcat având asupra sa un set de covorașe auto, fără a le achita, cauzând un prejudiciu de 193,31 lei.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 28 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și înșelăciune.

Sursă foto: Dreamstime.com