Senatorul Gabriel Mutu, desemnat vineri candidatul partidului la sectorul 6, este urmarit penal de DIICOT din octombrie 2014, intr-un dosar care vizeaza activitatea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare a banilor proveniti din infractiuni. Dragnea a declarat insa ca Mutu respecta criteriile de integritate ale partidului, iar Mutu a precizat ca procurorul care a instrumentat acel caz a fost intre timp retinut de DNA.

UPDATE 5.11.2026: Prin ordonanța DIICOT din 11.11.2022, dosarul nr. 308/D/P/2022, procurorii au încheiat urmărirea penală. Procurorii au dispus clasarea cauzei privindu-l pe Gabriel Mutu pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) și c) din Codul de procedură penală. Pentru grupul infracțional organizat și pentru spălarea banilor, temeiul este lit. a): fapta nu există. Procedura s-a încheiat fără trimitere în judecată.

În același timp, prin Încheierea Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 360 din 06.06.2023, dosarul nr. 1795/3/2023, hotărârea de clasare a rămas definitivă. Înalta Curte a respins plângerea ANAF împotriva ordonanței și reține că soluția de clasare este corectă, „probele administrate în cauză nerelevând existenţa vreunor indicii că intimatul Mutu Gabriel ar fi săvârşit acţiuni sau inacţiuni care să se încadreze în elementul material ale infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani sau al altor fapte penale”.

Știrea inițială:

Pe 8 octombrie, senatorul Gabriel Mutu (PSD) si deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) au fost pusi sub urmarire penala in dosarul in care procurorii DIICOT l-au retinut si ulterior anchetat pe Dragos Nedelcu, fost membru in CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani.

Intrebat daca respecta criteriile de integritate ale partidului, Dragnea a raspuns ca toti candidatii le respecta, iar comisia de etica a analizat situatia lui Mutu si a stabilit ca nu incalca aceste criterii.

La randul sau, Mutu a declarat ca de cand a fost pus sub urmarire penala in octombrie 2014 nu s-a mai intamplat nimic si, mai mult, ca procurorul de caz al DIICOT a fost retinut de DNA intr-un dosar in care este acuzat de santaj.

„Nu am cum sa va raspund, pentru ca mai bine de un an si jumatate nimeni nu a facut nimic. Mai mult decat atat, procurorul care a fost implicat in acest caz a fost retinut de DNA pentru implicare, influentare si santaj in acest dosar” a spus Mutu.

Amintim ca procurorul DIICOT Remus Jurj a fost retinut si ulterior cercetat sub control judiciar pentru complicitate la santaj in dosarul lui Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova, iar in acel dosar a fost audiat si Dragos Nedelcu, cel care este anchetat in dosarul lui Mutu.

Acuzatiile care i s-au adus lui Mutu

In acel dosar, Mutu este urmarit penal si pentru folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii si fals in inscrisuri sub semnatura privata. „Fata de acesta exista suspiciunea rezonabila ca a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, in facturile emise de societati comerciale de tip fantoma inscrisuri justificative, care au fost inregistrate in contabilitatea SC GM Activ Building Management SRL, si in baza carora s-au efectuat transferurile de bani din conturile SC GM Building Management SRL in conturile societatilor mentionate”, mai precizeaza DIICOT.

Tot senatorul este acuzat ca in perioada 2009-23.07.2013 a dispus transferul sumei totale de 1.064 692 lei din conturile SC GM Activ Building Management SRL, in conturile a cinci dintre societatile de tip fantoma administrate de membrii grupului infractional organizat. Banii au fost dobanditi, in final, de senator, dupa ce suma a fost fractionata si transferata in conturile altor societati comerciale, de tip fantoma, administrate tot de membrii grupului infractional organizat, fiind apoi retrasa in numerar, in scopul ascunderii originii infractionale, sustin anchetatorii.