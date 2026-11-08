Gadi Eisenkot a primit oficial mandatul de a forma noul guvern în Israel. „Trebuie să facem față noii realități politice din SUA”

Președintele israelian Isaac Herzog i-a încredințat oficial duminică mandatul de a forma viitorul guvern lui Gadi Eisenkot, liderul principalului bloc de opoziție față de premierul în exercițiu Benjamin Netanyahu, subliniind că Israelul are acum în față o nouă realitate politică după alegerile intermediare care au avut loc în SUA și în urma cărora republicanii președintelui Trump, apropiat de Israel, au pierdut majoritatea în Congres în fața democraților.

„Statul Israel are nevoie de un guvern stabil (…) Eisenkot, mă aștept de la dumneavoastră să faceți tot posibilul pentru a forma un guvern care să-i servească atât pe cei care v-au votat, cât și pe cei care nu v-au votat”, a afirmat președintele Herzog la o ceremonie la reședința prezidențială din Ierusalim.

„Trebuie să facem să avanseze procesele diplomatice din regiune după război, să implementăm planul în 20 de puncte al președintelui Donald Trump (pentru Fâșia Gaza, n.r)” și „să facem față noii realități politice” din Statele Unite, a mai indicat președintele Israelului, conform agențiilor AFP și Agerpres.

De partea sa, Gadi Eisenkot, liderul principalului bloc de opoziție față de Benjamin Netanyahu, a declarat că este deschis participării partidului Likud al acestuia din urmă și a formațiunii unuia dintre aliații de extremă-dreapta ai lui Netanyahu într-un guvern de coaliție.

Gadi Eisenkot: „Nu văd niciun motiv să nu susțină un guvern condus de mine”

„Dacă membrii Likud și ai Partidului Sionist Religios (al ministrului de finanțe Bezalel Smotrich) cred sincer că a sosit momentul unității (…), eu nu văd niciun motiv să nu susțină un guvern condus de mine și bazat pe principiile pe care le-am prezentat”, a spus Eisenkot.

„Trecem printr-una dintre cele mai critice perioade pe care le-a cunoscut vreodată democrația israeliană”, a avertizat el.

În urma alegerilor legislative desfășurate pe 27 octombrie în Israel, coaliția de dreapta condusă de partidul Likud al lui Netanyahu a obținut 53 din cele 120 de mandate în parlament (Knesset), în timp ce blocul de opoziție condus de partidul centrist Yashar al lui Gadi Eisenkot a obținut 48 de mandate, iar partidele arabe 19 mandate. Așadar, niciuna dintre principalele două coaliții, cea a lui Netanyahu și cea a lui Eisenkot, nu are majoritatea absolută.

Misiune dificlă pentru formarea Guvernului

Se preconizează că numirea lui Eisenkot va fi urmată de săptămâni de negocieri îndelungate. Acesta are la dispoziţie 28 de zile pentru a încerca să formeze un guvern, cu o posibilă prelungire de 14 zile.

Căile sale potenţiale către putere includ încercarea de a forma un guvern minoritar cu sprijin arab din exterior; formarea unei coaliţii cu partidele ultraortodoxe pe care el şi aliaţii săi le-au evitat în trecut sau formarea unui guvern de unitate cu Netanyahu. Analiştii spun că este puţin probabil ca toate cele trei opţiuni să se concretizeze, scrie News.ro.

Dacă Eisenkot eşuează, un alt candidat poate încerca să formeze un guvern, iar dacă şi acel candidat eşuează, parlamentul poate nominaliza pe altcineva. Procesul are un termen limită de aproximativ 100 de zile. Dacă nimeni nu reuşeşte, se organizează alte alegeri.

Likud a obţinut cel mai mare număr de locuri dintre toate partidele, respectiv 27, în Knessetul care numără 120 de locuri, însă coaliţia mai largă, religio-naţionalistă, a lui Netanyahu a obţinut în total doar 53 de locuri, sub pragul majorităţii de 61 de locuri.

Partidul Yashar al lui Eisenkot s-a impus ca al doilea partid ca mărime, cu 21 de locuri, în timp ce coaliţia sa, alcătuită din patru partide conduse de evrei, de la centru-stânga până la dreapta, a obţinut doar 48 de locuri. Două partide care reprezintă minoritatea arabă din Israel au obţinut un număr fără precedent de 19 locuri.

Pentru o majoritate în Knesset, parlamentul israelian, este nevoie de cel puţin 61 de deputaţi.

Cine este Gadi Eisenkot

Fiul unor imigranţi marocani, Eisenkot ar fi primul premier al ţării provenind din comunitatea mizrahi din Israel, formată din evrei ale căror rădăcini se află în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Rezervat şi reticent faţă de mass-media, Eisenkot a intrat în politică abia în 2022. A făcut parte pentru scurt timp din cabinetul de război al lui Netanyahu, în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, înainte de a se întoarce în opoziţie.

Din opoziţie, el l-a criticat public pe Netanyahu pentru leadershipul său, inclusiv pentru gestionarea campaniei militare din Gaza, şi a jurat că nu va face parte din guvern alături de el.

Imaginea publică a lui Eisenkot este strâns legată şi de preţul personal pe care familia sa l-a plătit începând din 2023: un fiu şi doi nepoţi au fost ucişi în luptele din Gaza.

Eisenkot şi-a evidenţiat realizările în domeniul securităţii pe parcursul campaniei electorale, invocând „doctrina Dahiyeh” a sa, care prevede răspunsul la atacuri cu forţă disproporţionată, pe care a pus-o în aplicare în calitate de comandant în timpul războiului din 2006 dintre Israel şi Hezbollah, susţinut de Iran, în Liban.

Eisenkot a criticat actele de violenţă comise de colonişti împotriva palestinienilor, care au crescut semnificativ începând cu 2023, agravând tensiunile în relaţiile Israelului cu statele occidentale, şi se opune partenerilor de coaliţie de extremă dreapta ai lui Netanyahu, Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich, care au fost amândoi sancţionaţi de unele ţări occidentale pentru incitarea la violenţă împotriva palestinienilor.