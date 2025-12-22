Gafă de proporții la România TV. „Rețeaua de reziști care plănuia linșarea Liei Savonea”

Postul tv l-a confundat pe jurnalistul Ionel Stoica cu celebrul comentator sportiv cu același nume, scrie PaginadeMedia.

România TV a difuzat weekendul trecut un material video intitulat „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”, în care se vorbea de mai mulţi jurnalişti, printre care Alex Costache (TVR), Liviu Avram (fost Adevărul, acum G4Media) şi…Ionel Stoica (fost Evz şi Adevărul), scrie PaginadeMedia.

Fiecare nume a fost ilustrat cu o fotografie, numai că în dreptul lui Ionel Stoica a fost pusă fotografia fostului mare comentator de sport de la TVR, Ionel Stoica și nu a jurnalistului cu același nume.

Fostul comentator TVR are acum 75 de ani.