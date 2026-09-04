Gal Gadot afirmă la lansarea noului ei film că nu a mai fost dorită pentru rolul care a consacrat-o

Gal Gadot a devenit timp de câțiva ani una dintre cele mai căutate actrițe și bine plătite actrițe de la Hollywood datorită rolului lui Wonder Woman (Femeia Fantastică), însă afirmă că noii șefi ai studioului DC au avut alte idei despre direcția în care doresc să meargă franciza cu supereroi, relatează Variety.

Gadot a fost prima actriță care a interpretat-o pe Wonder Woman în așa-zisul „Univers DC al lui Zack Snyder”. Ea a debutat în filmul „Batman v Superman: Dawn of Justice” din 2016, înainte de a fi protagonista propriilor filme de sine stătătoare: „Wonder Woman” (2017) și „Wonder Woman 1984” (2020).

Actrița acum în vârstă de 41 de ani a revenit de asemenea în rolul personajului în „Justice League” (2021) a lui Snyder și a avut apariții cameo în filme DC precum „Shazam! Fury of the Gods” și „The Flash”, ambele lansate în 2023.

De atunci însă ea nu a mai apărut în niciun film al francizei DC deținută de gigantul Warner Bros.

Gadot sugerează că a fost indusă în eroare de noii șefi ai studioului

Gadot a insistat într-un nou interviu acordat podcastului „Happy Sad Confused” că regizorul James Gunn și directorul Peter Safran, care au fost numiți la conducerea DC Studios în octombrie 2022, i-au spus că vor dezvolta un al treilea film „Wonder Woman”, urmând ca ea să revină în rolul titular.

Întrebată dacă Gunn și Safran i-au spus vreodată că au decis în cele din urmă să ducă franciza într-o direcție diferită, Gadot a răspuns: „Mi-au spus exact contrariul! Mi-au spus: «O să-l dezvoltăm împreună cu tine. Al treilea [film]»”.

Ea a mai afirmat că, în cele din urmă, nu a fost surprinsă când a fost dată afară din proiectul „Wonder Woman”, deoarece „am văzut felul în care au fost tratați toți ceilalți”. Ea i-a menționat în acest sens pe actorul britanic Henry Cavill, care a fost înlocuit din rolul lui Superman în noul film lansat anul trecut, și pe regizoarea Petty Jenkins, care a semnat cele două filme „Wonder Woman”.

Gadot a spus în podcast că acum nu s-ar mai întoarce probabil la acest rol nici dacă s-ar ivi din nou ocazia de a realiza „Wonder Woman 3” sub noua conducere a DC Studios.

„Să fac un alt film ‘Wonder Woman’, nu sunt sigură că aș mai face-o în acest moment al vieții mele, având patru copii și școli diferite și toate celelalte”, a spus actrița israeliană. „Să mă desprind de toate acestea pentru o perioadă atât de lungă de timp nu mai funcționează pentru viața mea în acest moment”, a subliniat ea.

Gal Gadot în filmul „Wonder Woman” din 2017, FOTO: Warner Bros / Planet / Profimedia

Noul film al lui Gal Gadot poate fi văzut în streaming

Gadot a făcut comentariile în interviul acordat ca parte a turneului de promovare a noului ei film, „The Runner”. „O avocată de renume trebuie să străbată în grabă Londra pentru a-și salva fiul răpit, urmând în același timp instrucțiunile criptice primite de la un apelant misterios”, afirmă descrierea de pe IMDb a filmului de acțiune în care ea joacă alături de Damian Lewis și Rory Wilmot.

Filmul a fost produs pentru platforma de streaming Amazon Prime Video, care l-a lansat la începutul lunii septembrie. Însă acesta a avut parte de recenzii catastrofale, având o rată a aprobării din partea criticilor de film de doar 10% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Nici publicul nu a fost mai impresionat, „The Runner” având o notă medie pe IMDb de doar 4,2 / 10 în momentul publicării acestui articol.

Pentru Gadot pare un nou eșec de răsunet, după ce filmul live-action „Albă ca zăpada” lansat de Disney anul trecut a avut parte de recenzii negative și a avut încasări cu mult sub așteptări la box office.