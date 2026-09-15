GALERIE FOTO Cele mai importante momente ale protestelor violente din Piața Victoriei, în imagini

La protestul la care sute de ciobani protestează deja de opt ore în Piața Victoriei, au avut loc momente violente, în care jandarmii au folosit gaze lacrimogene și au ridicat oameni din mulțime.

O parte dintre manifestanți au ieșit din alveola din Piața Victoriei și au încercat să se apropie de Guvern, în partea stângă, unde se află câteva terase. Au smuls pământ din ghivecele special amenajate și au început să arunce cu bucăți de pământ, cu pietre și cu stâlpișori de plastic în forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene.

A fost pentru a treia oară când Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene la protestul ciobanilor. În urma acțiunilor violente, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care opt jandarmi.