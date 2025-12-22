Găsim soluții împreună: UE te sprijină să găsești jobul potrivit nevoilor tale

Comisia Europeană a adoptat recent Planul de acțiune pentru locuri de muncă de calitate, un plan pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și crearea de joburi pentru viitor în întreaga Europă. Acesta se concentrează pe garantarea unor condiții de muncă echitabile, sprijinirea angajaților și a angajatorilor în tranziția verde, digitală și demografică, consolidarea dialogului social și îmbunătățirea accesului la drepturi. Planul prezintă acțiuni concrete pentru a ajuta oamenii și companiile să se adapteze și să prospere pe o piață a muncii în schimbare.

Salariile adecvate și locurile de muncă de calitate sunt esențiale pentru creșterea productivității, consolidarea competitivității Europei și protejarea lucrătorilor împotriva sărăciei.

Deși calitatea locurilor de muncă în UE este, în general, ridicată, angajații resimt în continuare impactul crizelor globale și al creșterii costului vieții. În același timp, companiile se confruntă cu un deficit de forță de muncă și de competențe, în timp ce încearcă să rămână competitive într-un mediu global aflat în schimbare rapidă. Aceste provocări evidențiază rolul esențial al locurilor de muncă de calitate, al unor sisteme de protecție socială puternice și al unor afaceri adaptabile pentru creșterea și reziliența Europei.

Planul de acțiune pentru locuri de muncă de calitate se bazează pe mai multe inițiative, precum Uniunea competențelor, care își propune să le ofere oamenilor din întreaga UE șansa de a dobândi competențele de care au nevoie pentru a avea acces la locuri de muncă de calitate și pentru a face față tranzițiilor.

„Fiecare job din Europa trebuie să fie un job de calitate. Doar așa putem atrage talente, reduce sărăcia în muncă și consolida competitivitatea și coeziunea socială a Europei. Planul de acțiune de astăzi deschide drumul către un Quality Jobs Act, pentru a proteja drepturile angajaților și a-i sprijini pe măsură ce locurile de muncă se modernizează.” – Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire pentru Viitor

Indiferent unde te afli în UE, ești protejat de legi care asigură acces la muncă sigură și de calitate, cu un echilibru care îți permite să petreci timp cu familia. UE stabilește reguli privind condițiile de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă, precum și protecția socială, astfel încât angajații să beneficieze de locuri de muncă de calitate, transparență în ceea ce privește salariul, concediile plătite și termenele de preaviz, precum și de un mediu de lucru sigur.

În plus, regulile europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală garantează drepturi precum concediul de maternitate și de paternitate, precum și posibilitatea de a solicita programe de lucru flexibile.

Pentru românii la început de carieră, platforma Europass oferă un instrument care îi ajută să își evalueze competențele și să își construiască un CV competitiv, în timp ce Quality Framework for Traineeships și Youth Guarantee îi ajută pe tinerii sub 30 de ani să capete experiență și să intre mai ușor pe piața muncii.

Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la drepturile sociale și în domeniul ocupării forței de muncă în UE, Comisia Europeană a participat la Târgul de Carte Gaudeamus, desfășurat în perioada 3–7 decembrie la Romexpo, în București.

La standul UE, sute de vizitatori au interacționat cu diferite activități și au purtat discuții pe tema joburilor de calitate, toate… în timp ce stăteau pe un balansoar. Balansoarul a simbolizat importanța echilibrului și a generat conversații pe teme care pot fi privite diferit de la o persoană la alta, scoțând în evidență complexitatea provocărilor actuale de pe piața muncii.

„Când mă gândesc la un job de calitate, mă gândesc în primul rând la un salariu corect, un mediu de lucru sigur, respect din partea angajatorului și timp pentru viața personală. Doar așa simt că munca mea este apreciată și că pot să îmi construiesc un viitor stabil.” – spune un participant de la standul UE

Vizitatorii au fost invitați să descopere, într-un mod interactiv, cum contribuie Uniunea Europeană la protejarea drepturilor sociale și la oferirea de locuri de muncă de calitate. Pe parcursul activării, ei au putut participa la un quiz tematic, și-au putut exprima opiniile lipind stickere pe un perete cu întrebări-cheie și au avut acces la resurse digitale dedicate, disponibile pe site-ul campaniei. Aceste activități au fost concepute pentru a face informațiile despre UE accesibile și ușor de înțeles pentru publicul larg.

Pe site-ul „Găsim soluții împreună” poți afla mai multe despre modul în care UE depune eforturi pentru ca drepturile sociale și de angajare să fie accesibile și ușor de înțeles pentru toată lumea. În acest fel, UE te ajută să îți construiești viața, cariera și familia pe care ți le dorești. Pentru a afla mai multe, vizitează site-ul oficial.

Articol susținut de Comisia Europeană