Gata cu Elsa și cu vrăjitoarele! Anul acesta, de Halloween, toate fetele vor să fie Rumi, din K‑Pop Demon Hunters. Cine e personajul care a înnebunit întreaga planetă?

Se apropie Halloweeen-ul, iar cine are în casă fani ai filmului de animație care a cucerit în ultimele luni planeta, K‑Pop Demon Hunters, se dă peste cap să găsească ori să improvizeze ținuta potrivită. Ce este cu acest film, cât de potrivit este pentru copii și ce au ei de învățat din el?

Poate te-ai surprins strâmbând din nas când ți-ai auzit copilul vorbind cu entuziasm despre K-Pop, Huntrix și Rumi (nu-ți face iluzii, nu e vorba de poetul Rumi). Rumi este protagonista filmului de animație sud-coreean de pe Netflix tradus la noi „Fetele K-Pop la vânătoare de demoni”. În centrul poveștii se află trei tinere artiste care formează o trupă de K-pop alcătuită din Rumi, Mira şi Zoey. Rumi este lidera formației și totodată personajul principal, o adolescentă curajoasă, impulsivă, dar sensibilă, care trăiește un conflict interior profund: este jumătate om, jumătate demon.

Filmul amestecă estetica spectaculoasă a muzicii K-pop cu teme de identitate, putere, prietenie și acceptare. Dincolo de scenele de dans și luminile orbitoare, povestea are un mesaj clar, acela că forța adevărată nu vine din aparențe, ci din capacitatea de a-ți accepta toate laturile, chiar și cele care te fac diferit.

De ce o admiră fetele pe Rumi

Rumi are părul lung, violet, o coadă împletită și ochi care capătă reflexe aurii atunci când își folosește puterile. Este carismatică, nonconformistă, are o voce puternică și, mai ales, o poveste care vorbește pe limba adolescenților din întreaga lume.

