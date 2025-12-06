Unul dintre prietenii lui Trump se adaugă efortului Guvernului SUA, care pune 1.000 de dolari într-un cont de economii pentru fiecare copil nou născut în SUA. „De ce donez 6 miliarde de dolari copiilor din America”

Omul de afaceri Michael Dell, 60 de ani, spune că atunci „când aveam 6 sau 7 ani, mi-am deschis un cont de economii cu doar câțiva dolari în el. Asta face banii vizibili și tangibili pentru copii, ceva despre care pot întreba, urmări și înțelege”. Un exemplu de gest care oferă prin donație nu compătimire, ci responsabilizare.

Fiecare copil născut în SUA, între 1 ianuarie 2025 și 31 decembrie 2028, va primi 1.000 de dolari într-un cont de economii din partea guvernului american, conform programului Invest America, elaborat de administrația Trump. Familia, angajatorii sau alți donatori pot depune și ei bani în acel cont de economii, într-o limită deductibilă fiscal.

Din suma rezultată, care va putea fi investită inclusiv la bursă, vor putea fi făcute retrageri doar când titularul va împlini 18 ani. Pentru că „Invest America este conceput ca să ofere copiilor o bază financiară pe care să se poată baza pe măsură ce cresc”, susține proiectul.

Dell oferă câte 250 de dolari pentru 25 de milioane de copii, inițial neeligibili în proiect

Familia Michael și Susan Dell, fondatorii companiei tehnologice Dell, au decis să extindă programul și la copii care s-au născut înainte de 1 ianuarie 2025.

„Investiția noastră de 6,25 miliarde de dolari va finanța 25 de milioane de conturi suplimentare cu 250 de dolari fiecare, ajungând la majoritatea copiilor cu vârsta de 10 ani și mai mici care s-au născut înainte de începerea programului federal”.

Michael Dell a explicat de ce face această donație, pe care el o consideră o investiție. „De când mă știu, m-a interesat modul în care funcționează banii. Când aveam 6 sau 7 ani, mi-am deschis un cont de economii cu doar câțiva dolari în el. Aduceam un sfert de dolar, îl dădeam casierului, iar acesta îmi ștampila micuțul meu carnet albastru. Văzând cum crește soldul, chiar și cu câțiva cenți, am înțeles pentru prima dată ce înseamnă dobânda compusă”, își amintește Dell într-un articol-mărturie în publicația Free Presse.

Cum stăm în România

Omul de afaceri crede că „acele experiențe timpurii mi-au modelat modul în care privesc oportunitățile. Nu doar ca pe ceva ce speri să se întâmple, ci ca pe ceva spre care te îndrepți”. Iar a avea un cont de economii îți oferă, spune Dell, încrederea palpabilă că „sistemul financiar nu este doar pentru altcineva, ci și pentru tine”.

În România, educația financiară este una dintre cele mai scăzute din Europa. Suntem mai aproape de referințe negative din alte continente decât de media țărilor vecine. Cu 13% dintre români care stăpânesc o educație financiară bună sau foarte bună, conform Eurobarometru, ne găsim pe ultimul loc și la jumătate din cunoștințele cehilor sau croaților, ca să nu vorbim despre olandezi sau danezi. Inițiativele private, ale BT, BCR, ING, BRD și ale proiecte, fac ce pot.

Nu avem însă ceea ce Michael Dell a numit „o idee simplă, dar puternică precum contul de economii al fiecărui copil. O idee unde toată lumea începe cu ceva. Toată lumea are un interes”.

Nivelul de cunoaștere financiară a cetățenilor din UE în 2023 – Sursa: Eurobarometru

Când cel care primește donația nu primește compătimire, ci responsabilizare

Dell a explicat că a contribuit deoarece a realizat că ajută copiii „să învețe despre dividende, reinvestire și gândire pe termen lung – nu studiind teoria financiară, ci văzând cum banii lor cresc constant. Acest tip de expunere poate schimba modul în care copiii gândesc despre bani”.

Dar mai e ceva. Michael Dell nu se gândește la donația de 6 miliarde de dolari ca la un rîu caritabil, într-un singur sens, ci ca la o cale de responsabilizare, care va drena încredere și răspundere în cei mici, apoi se va extinde în societate și va genera, la rându-i, posibilități pentru alții.

„Totul începe cu o singură contribuție. Dar, în timp, devine ceva mai mult. Nu doar în dolari, ci și în obiceiuri, încredere și direcție pe care le ajută să se formeze. Aceste conturi le oferă copiilor o modalitate de a-și asuma responsabilitatea de la o vârstă fragedă și de a construi ceva care este cu adevărat al lor. Așa începe să prindă contur o oportunitate reală”.

Nu primești peștele, nu primești nici măcar doar undița, ci semnezi ca să dezvolți un plan, care mâine îi va ajuta pe alții, așa cum te ajută astăzi pe tine.