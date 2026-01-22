Acuzații de ingerință la Davos. Un important politician american spune că nu a fost lăsat să vorbească

Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, vorbește cu presa după discursul președintelui Donald Trump ținut în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Markus Schreiber / AP / Profimedia

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al președintelui Donald Trump, a afirmat că i s-a interzis să vorbească miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzând Casa Albă că a interferat cu evenimentul pe care el îl planificase, informează Reuters.

„California tocmai a fost refuzată la Casa SUA. Din câte știm, California face parte din SUA”, a scris Newsom, într-o postare pe platforma de socializare X, referindu-se la sediul oficial al Statelor Unite de la Davos.

„Cât de slab și patetic trebuie să fii pentru a fi atât de speriat de o discuție ca în familie?”, a adăugat Newsom, care a precizat anterior în mod public că ia în calcul candidatura la nominalizarea democrată pentru președinția SUA, în 2028.

Biroul de presă al lui Newsom a dat vina pe presiunea exercitată de administrația Trump, fără a furniza dovezi.

„Sub presiunea Casei Albe și a Departamentului de Stat, Casa SUA (USA House – o biserică care funcționează ca pavilion oficial al Statelor Unite, n.r.) îi refuză acum accesul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pentru a vorbi cu mass-media după ce Fortune – partenerul media oficial (al Forumului de la Davos, n.r.) – l-a invitat să ia cuvântul”, a transmis miercuri biroul de presă al lui Newsom.

Biroul de presă al guvernatorului democrat a precizat că Fortune l-a invitat luna aceasta pe Newsom la o discuție informală și că acesta a acceptat.

Fortune a confirmat invitația. Într-o declarație trimisă prin e-mail către Reuters, Fortune a transmis că USA House a decis că nu va putea accepta participarea lui Newsom și a comunicat această decizie către Fortune.

Trump și Newsom s-au ciocnit în repetate rânduri de când republicanul a preluat funcția pentru al doilea mandat la Casa Albă, în urmă cu un an, inclusiv în legătură cu trimiterea de către liderul american a trupelor Gărzii Naționale în statul California în timpul verii. Trump se referă în mod regulat la guvernatorul democrat folosind cuvântul „Newscum”.

„Știu că Gavin a fost aici”, a spus Trump în timpul discursului său, susținut în timpul zilei la Davos.

„În trecut mă înțelegeam foarte bine cu Gavin”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Newsom a fost văzut în sală în timpul discursului lui Trump, spunându-le ulterior reporterilor: „A fost extrem de plictisitor. A fost extrem de nesemnificativ. Nu avea de gând să invadeze Groenlanda. Nu a fost niciodată reală” amenințarea cu folosirea forței pentru preluarea Groenlandei.

Anterior în cursul zilei de miercuri, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a pregătit terenul cu propria sa critică batjocoritoare la adresa guvernatorului Californiei, spunând că Newsom „mi se pare o combinație între Patrick Bateman și Sparkle Beach Ken”, referindu-se la un criminal în serie fictiv, respectiv la o păpușă populară, varianta masculină a celebrei Barbie.

„Este prea îngâmfat, prea egocentric și prea ignorant în materie de economie pentru a ști ceva”, a mai susținut Bessent.