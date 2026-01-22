Sari direct la conținut
Actualitate

Acuzații de ingerință la Davos. Un important politician american spune că nu a fost lăsat să vorbească

HotNews.ro
Acuzații de ingerință la Davos. Un important politician american spune că nu a fost lăsat să vorbească
Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, vorbește cu presa după discursul președintelui Donald Trump ținut în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, pe 21 ianuarie 2026. FOTO: Markus Schreiber / AP / Profimedia

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un critic democrat al președintelui Donald Trump, a afirmat că i s-a interzis să vorbească miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzând Casa Albă că a interferat cu evenimentul pe care el îl planificase, informează Reuters.

„California tocmai a fost refuzată la Casa SUA. Din câte știm, California face parte din SUA”, a scris Newsom, într-o postare pe platforma de socializare X, referindu-se la sediul oficial al Statelor Unite de la Davos.

„Cât de slab și patetic trebuie să fii pentru a fi atât de speriat de o discuție ca în familie?”, a adăugat Newsom, care a precizat anterior în mod public că ia în calcul candidatura la nominalizarea democrată pentru președinția SUA, în 2028.

Biroul de presă al lui Newsom a dat vina pe presiunea exercitată de administrația Trump, fără a furniza dovezi.

„Sub presiunea Casei Albe și a Departamentului de Stat, Casa SUA (USA House – o biserică care funcționează ca pavilion oficial al Statelor Unite, n.r.) îi refuză acum accesul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pentru a vorbi cu mass-media după ce Fortune – partenerul media oficial (al Forumului de la Davos, n.r.) – l-a invitat să ia cuvântul”, a transmis miercuri biroul de presă al lui Newsom.

Biroul de presă al guvernatorului democrat a precizat că Fortune l-a invitat luna aceasta pe Newsom la o discuție informală și că acesta a acceptat.

Fortune a confirmat invitația. Într-o declarație trimisă prin e-mail către Reuters, Fortune a transmis că USA House a decis că nu va putea accepta participarea lui Newsom și a comunicat această decizie către Fortune.

Trump și Newsom s-au ciocnit în repetate rânduri de când republicanul a preluat funcția pentru al doilea mandat la Casa Albă, în urmă cu un an, inclusiv în legătură cu trimiterea de către liderul american a trupelor Gărzii Naționale în statul California în timpul verii. Trump se referă în mod regulat la guvernatorul democrat folosind cuvântul „Newscum”.

„Știu că Gavin a fost aici”, a spus Trump în timpul discursului său, susținut în timpul zilei la Davos.

Citește și
Trump anunță pentru prima dată că nu va folosi forța în Groenlanda, dar „solicită negocieri imediate pentru achiziționarea acestei bucăți uriașe de gheață”

„În trecut mă înțelegeam foarte bine cu Gavin”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Newsom a fost văzut în sală în timpul discursului lui Trump, spunându-le ulterior reporterilor: „A fost extrem de plictisitor. A fost extrem de nesemnificativ. Nu avea de gând să invadeze Groenlanda. Nu a fost niciodată reală” amenințarea cu folosirea forței pentru preluarea Groenlandei.

Anterior în cursul zilei de miercuri, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a pregătit terenul cu propria sa critică batjocoritoare la adresa guvernatorului Californiei, spunând că Newsom „mi se pare o combinație între Patrick Bateman și Sparkle Beach Ken”, referindu-se la un criminal în serie fictiv, respectiv la o păpușă populară, varianta masculină a celebrei Barbie.

„Este prea îngâmfat, prea egocentric și prea ignorant în materie de economie pentru a ști ceva”, a mai susținut Bessent.

Citește și
Noul plan al lui Trump privind Groenlanda, anunțat la Davos / Un mare pas înapoi după ce a amenințat Europa / Atacuri în rafală la adresa Danemarcei și NATO / Cele mai noi reacții / Poziția României
„Top Gun” la Davos. Ochelarii lui Macron au isterizat internetul și au blocat site-ul oficial al producătorului / Cât costă accesoriul
„Acordul suprem pe termen lung”. Primele detalii despre înțelegerea de ultim moment privind Groenlanda, date de Trump chiar când pleca de la Davos

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro