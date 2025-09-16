VIDEO „Gaza arde”, anunță Israelul după ce a atacat intens enclava peste noapte. Mii de palestinieni au fugit din calea bombardamentelor

Israelul și-a lansat ofensiva pentru a ocupa oraşul Gaza și a bombardat intens enclava în noaptea de luni spre marți, provocând distrugeri. Mii de palestinieni au părăsit orașul peste noapte, în mijlocul unor valuri de atacuri aeriene, potrivit Time of Israel și Axios.

„Gaza arde”, a declarat marți dimineață ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, într-o postare pe X. „IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă, iar soldații IDF luptă cu curaj pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas”, a transmis el după bombardamentele de azi-noapte din Gaza.

„Nu vom ceda și nu ne vom da bătuți până când misiunea nu va fi îndeplinită”, a adăugat Katz. El se referă la ordinul dat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu armatei luna trecută: să captureze orașul Gaza, „bastion al grupării militante Hamas”.

Ofensiva a început la câteva ore după ce secretarul american de Stat Marco Rubio s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, iar Rubio a susținut mișcarea Israelului în teritoriul devastat.

„Trebuie să ne amintim cu cine avem de-a face aici — şi anume cu un grup de oameni care şi-au dedicat viaţa violenţei şi barbariei”, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă cu Netanyahu. „Şi când te confrunţi cu această realitate dură, oricât de mult ne-am dori să existe o cale paşnică, diplomatică, de a o încheia – şi vom continua să explorăm şi să ne dedicăm acestui lucru – trebuie să fim pregătiţi şi pentru posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus Rubio.

Mii de oameni au evacuat

Peste 350.000 de palestinieni au evacuat până acum orașul Gaza către alte zone ale Fâșiei, potrivit estimărilor IDF de luni noapte. Se estimează că alte mii au părăsit orașul peste noapte, în mijlocul atacurilor aeriene, potrivit unei surse din domeniul apărării, citate de Time of Israel.

Un martor a relatat pentru aceeași publicație că bombardamentele au provocat distrugeri.

„Orașul Gaza este bombardat intens și fără încetare, iar pericolul continuă să crească”, a declarat martorul Ahmed Ghazal. El a spus că locuințele au fost distruse și locuitorii sunt prinși sub dărâmături. „Le auzim țipetele”, spune locuitorul din Gaza, în vârstă de 25 de ani.

Mahmud Bassal, purtător de cuvânt al agenției de apărare civilă din Gaza condusă de Hamas, a declarat pentru AFP că „bombardamentele continuă intens în orașul Gaza, iar numărul morților și răniților continuă să crească”.

Imagini care circulă pe rețelele de socializare arată familii din Gaza care și-au petrecut noaptea pe străzile din oraș de teamă ca locuințele lor să nu fie distruse de bombardamente.