Schimbare la conducerea IGSU, după verificările dispuse de ministrul de Interne în urma exploziei de la Rahova / Rolul jucat de Raed Arafat

Raed Arafat (stânga) și generalul Dan-Paul Iamandi, care a condus timp de opt ani Inspectoratul General pentru Situații de Urgenșță (dreapta) Foto: Inquam Photos / George Călin

Aflat la conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din 2018, generalul Dan-Paul Iamandi a fost înlocuit din funcția de inspector general. El a fost mutat în cadrul unei direcții a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), condusă de Raed Arafat. Informația a fost confirmată pentru HotNews de generalul Iamandi.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost vizat de Corpul de Control al ministrului de Interne, verificările fiind dispuse la scurt timp după explozia din Rahova.

Schimbarea din funcție a șefului IGSU, Dan Paul Iamandi, a avut loc pe 14 aprilie, printr-un ordin de detașare semnat de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Potrivit documentului, începând cu aceași zi, generalul Iamandi a fost detașat în cadrul Direcției Generale de Protecție Civilă, structură a Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Am luat la cunoștință de această decizie în cursul zilei de ieri. Nu mi s-au comunicat argumentele. Momentan, nu doresc să fac alte comentarii”, a precizat, pentru HotNews, generalul Dan Iamandi.

În locul său, la conducerea IGSU a fost împuternicit actualul prim-adjunct, generalul Constantin Florea.

Iamandi a criticat reorganizarea sistemului de urgență

General cu patru stele, Dan Iamandi conduce IGSU de 8 ani. Ani la rând a fost considerat un apropiat al șefului DSU, Raed Arafat. Cei doi au colaborat în gestionarea intervențiilor din timpul pandemiei de COVID-19, operațiunilor derulate în contextul războiului din Ucraina, a tragediilor de la Crevedia și Ferma Dacilor.

Relațiile dintre Iamandi și Arafat s-au deteriorat în ultimul an, au precizat surse din interiorul IGSU pentru HotNews, în contextul dezbaterilor privind reorganizarea sistemului de urgență. De astfel, shimbarea lui Iamandi de la vârful IGSU a fost dorită și de Raed Arafat, mai spun aceleași surse.

Generalul Iamandi nu susținea ideea comasării inspectoratelor județene pentru situații de urgență, măsură anunțată anul trecut.

Într-un document transmis Ministerului de Interne și DSU, în vara anului trecut, citat de platforma Agenda Pompierului, conducerea IGSU atrăgea atenția asupra riscurilor pe care le presupune comasarea inspectoratelor județene.

„Atât conducerea, cât și personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență manifestă o deschidere consecventă față de procesul de implementare a reformelor asumate de Guvern în domeniul managementului situațiilor de urgență. (…) Proximitatea față de cetățean este esențială. Comasarea nejustificată poate afecta negativ timpii de răspuns, accesul la intervenții rapide și capacitatea de reacție în situații critice”, semnala conducerea IGSU în documentul transmis MAI și DSU.

Corpul de control, trimis la IGSU

La sfârșitul lunii octombrie, anul trecut, la zece zile după explozia din cartierul Rahova, ministrul de interne, Cătălin Predoiu, a trimis Corpul de Control la IGSU.

Verificările îl vizau chiar pe șeful IGSU, Dan Iamandi. Corpul de control a verificat managementul instituției în ultimii doi ani, eventuale nereguli financiare, gestionarea proiectelor europene, modul de desfășurare a misiunilor pompierilor, respectarea procedurilor operaționale și a structurii de comandă.

Concluziile verificărilor nu au fost făcute publice de către minister. Surse din interiorul MAI susțin că detașarea generalului Iamandi s-a făcut „din motive de ordin managerial”, dar și a „concluziilor grave din raportul Corpului de Control”.