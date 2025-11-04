Un general american avertizează privind retragerea parțială a trupelor SUA din România și amintește de o afirmație făcută de Trump, câteva ore mai târziu: „Implică ceva cu mult mai periculos”

Generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, susține, într-un articol publicat în The Bulwark, că retragerea unor efective militare ale SUA din Europa nu este doar o simplă revenire la situația dinainte de războiul ruso-ucrainean, ci reprezintă renunțarea la o strategie mai veche a NATO de descurajare, ceea ce va crea confuzie printre aliații SUA și îi va încuraja pe inamicii săi.

În opinia sa, Hertling spune că „administrația Trump a făcut două anunțuri majore de securitate națională care, luate împreună, surprind o fărâmă din incoerența sa”.

El amintește apoi de decizia privind retragerea unor trupe din România „de la baze în care e ancorat flancul sud-estic al NATO și care proiectează stabilitate în regiunea Mării Negre”.

„Așa cum au spus oficialii Pentagonului, America trebuie «să se concentreze din nou pe apărarea țării» și «să se pregătească pentru o viitoare confruntare cu China»”, fostul comandant al trupelor americane din Europa.

Apoi, el vorbește despre o declarație a președintelui american, care a venit „numai câteva ore“: „Președintele s-a gândit pe social media că ar putea fi nevoit să trimită forțe în Nigeria «să protejeze creștinii» de persecuție“.

„Oricât de năucitoare și șocante sunt aceste declarații luate individual, împreună implică ceva cu mult mai periculos: un proces împrăștiat de luare a deciziilor de securitate națională care se clatină de la un impuls la altul, nefixat de strategie, alianțe sau realitate. Nu întărești teritoriul național retrăgându-te de pe linia frontului din Europa. Nu descurajezi China anunțând o intervenție militară în Africa pe temeiuri religioase. Și în mod cert nu proiectezi leadership global prin lovituri de bici care să înlocuiască planificarea”, scrie Mark Hertling.

El spune că „retragerea din România nu este doar o simplă ajustare geografică”, ci „răstoarnă un arc ce a fost construit în ani de zile”.

„Este desființată o poveste de succes”

„A fost parte a dezvoltării a ceea ce a devenit Joint Task Force – East, o prezență prin rotație la bazele de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu – baze care au fost deliberat desemnate în acest scop și reconstruite pentru a îndeplini cerințele prezenței unui contingent menit să consolideze postura SUA și NATO de-a lungul flancului estic din Europa. Aceste acțiuni au fost parte a transformării forțelor SUA între 2004 și 2011, bazele fiind menite să completeze forțele staționate permanent din Germania și Italia cu o capacitate rotațională în România”, continuă generalul-locotenent în retragere.

Hertling amintește că unele voci din administrație au sugerat că anunțul retragerii forțelor din România este doar o revenire la postura SUA din Europa la nivelul dinaintea invaziei Rusiei în Ucraina.

El spune că această afirmație este una înșelătoare.

„Acele forțe nu au fost niciodată «staționate permanent»; ele erau gândite de la bun început ca rotaționale, pentru adaptarea rapidă la amenințările care apar. După invadarea Ucrainei de către Rusia, flexibilitatea s-a dovedit a fi vitală întrucât a permis SUA și NATO să avanseze către est, să dea garanții aliaților și să răspundă agresiunii rusești fără să renegocieze bazele sau să îmbunătățească logistica în perioadă de criză. Înlăturarea acestei capabilități nu este o resetare neutră, ci desființează una dintre poveștile de succes, dar tăcute, ale capacității de descurajare aliate tocmai când valoarea ei a fost dovedită”, spune Hertling.

El spune că „în timp ce administrația Trump subminează credibilitatea americană în Europa, se joacă cu ideea unei noi aventuri militare în Africa de vest”.

„Sugestia președintelui, aparent pe nepusă masă, de a trimite trupe în Nigeria «să protejeze creștinii» ar putea da bine la un public evanghelic intern, însă pentru oricine a studiat, a lucrat sau a petrecut o vreme în această regiune, este greșită strategic și nefuncțională operațional”, a scris generalul Mark Hertling.

Deriva, calea cea mai periculoasă

Hertling susține că realitatea din țara africană este mult mai complexă decât pare să înțeleagă administrația americană, iar intervenția în Nigeria, altminteri o țară filo-americană, riscă să creeze ostilizarea populației, fără să rezolve problema pentru care s-a intervenit militar.

„O politică externă care se retrage din România în timp ce amenință trimiterea de trupe în Nigeria nu este o strategie la scară mare; este o șerpuire pe scena mondială. Slăbește NATO, creează confuzie printre aliații de pe alte continente, încurajează adversarii și reduce la insignifianță atât diplomații, cât și forțele armate. Statele Unite rămâne o națiune indispensabilă, însă acest lucru cere disciplină și o putere coordonată.

Acesta nu este o strategie disciplinată sau forță militară, este derivă. Iar deriva, atunci când este vorba de chestiuni de război sau pace, este cea mai periculoasă cale dintre toate”, a conchis Mark Hertling.

Generalul-locotenent Mark Hertling a fost comandant al Diviziei 1 Blindate staționată în Germania și a comandat Divizia Multinațională Nord în timpul insurgenței din Irak, în perioada 2007-2009. În perioada 2011-2012, a fost șeful trupelor americane staționate în Europa.