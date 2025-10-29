MApN confirmă retragerea unor soldați dintre cei pe care Statele Unite îi au în România: Am fost informați de „redimensionarea trupelor”

Ceremonia de transfer de autoritate între militarii detașamentului de luptă al Brigăzii 2 „Strike” și cei ai detașamentului din cadrul Brigăzii 1 „Bastogne”, ambele din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate (Asalt aerian) a Armatei SUA și un exercițiu demonstrativ de executare a unei misiuni de asalt aerian al militarilor români și americani, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, vineri 31 martie 2023. Inquam Photos / George Călin

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, anunță Ministerul român al Apărării, după informațiile apărute privind reducerea forțelor SUA din regiune.

Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România. La acest moment, pe teritoriul țării sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.500 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu.

Confirmarea a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Miercuri, la ora 10:15, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, va ține o declarație de presă la sediul MApN.

MApN: Am fost informați de redimensionarea trupelor americane

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA”, spune MApN într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Anterior surse HotNews.ro spuseseră că, dacă vor exista reduceri de forțe americane în România, vor fi vizate aceste trupe de la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Bucureștiului, „decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.”

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, spune MApN.

Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO.

„Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se mai spune în comunicat.