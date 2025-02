Generalul Zisu, despre ceasurile de lux găsite la percheziții: „Sunt la mâna a doua” / Ce spune întrebat dacă e apropiat de Ciucă

Comandantul Logisticii Armatei Române, generalul Cătălin Ștefăniță Zisu, a făcut sâmbătă, în fața Poliției Capitalei, primele declarații după ce vineri a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune în valoare de un milion de lei în dosarul de fraudă cu prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro.

„Consider că n-am greșit, dar acum suntem în cadrul unei cercetări și vedem despre ce e vorba”, a spus Cătălin Zisu la sosirea la Poliția Capitalei pentru a semna controlul judiciar. El a fost însoțit de avocata sa.

„Am avut o firmă de consultanță, am avut o firmă de proiectare drumari și alți specialiști, care ei au ajuns la această concluzie. Până la mine au semnat 7-8 inși vis-a-vis de această chestiune. Am avut un comitet de suport decizional condus de generalul Cristea, locțiitorul meu care el împreună cu alți 7-8 inși s-au ocupat de această problemă”, a spus Zisu, aflat sub control judiciar pe cauţiune în dosarul privind plata unor lucrări neefectuate pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar.

Despre ceasurile găsite de procurori la percheziții, generalul a spus că ele sunt achiziționate la mâna a doua și că nu sunt originale. Și avocata sa a subliniat că sunt „marea lor majoritate fake”.

G4Media a scris, citând surse apropiate anchetei, că procurorii au găsit peste 2.000 de tablouri și mai multe ceasuri Rolex pe care generalul de trei stele Cătălin Ștefăniță Zisu le-ar fi păstrat în locuința unei apropiate. Printre ceasuri se numără un Rolex Daytona care ar costa peste 60.000 de euro.

Ce a spus despre Ciucă

Întrebat de jurnaliști „în ce relații sunteți cu Nicolae Ciucă și Gabriel Oprea”, generalul Zisu a răspuns: „În relații normale”. „Cu generalul Ciucă am lucrat, ne știm de foarte mult timp, ne putem întâlni în tot felul de contexte”, a adăugat el.

Generalul de 3 stele Cătălin Zisu este unul dintre cei mai importanţi comandanţi din structurile Armatei române, ocupându-se de Logistica MApN.

Potrivit G4media.ro, el este un apropiat al generalilor Nicolae Ciucă, fost șef al Armatei Române, și al șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu. De altfel, generalul Ciucă apare la braț cu generalul Zisu în fotografii suprinse de paparazzi în octombrie 2024.