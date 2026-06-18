Geniul în AI pentru care Google a plătit 2,7 miliarde de dolari pleacă după nici 2 ani la cel mai mare rival

Lovitură de teatru în Sillicon Valley. Noam Shazeer, cercetătorul american în știința calculatoarelor cunoscut pentru contribuțiile sale de pionierat în domeniul învățării automate (deep learning) și al inteligenței artificiale, pleacă la OpenAI.

„Sunt entuziasmat să vă împărtășesc faptul că mă voi alătura OpenAI și aștept cu nerăbdare să lucrez alături de echipa excepțională de acolo”, a scris Shazeer într-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de pe rețeaua „X”.

„A fost o decizie dificilă să plec. Sunt extrem de mândru de echipa extraordinară de la Google și de tot ceea ce am construit împreună. A fost o onoare și o plăcere să lucrez cu voi toți”, a adăugat el în anunțul scurt.

CNBC subliniază că plecarea lui Shazeer are loc la mai puțin de doi ani după ce acesta s-a întors la Google, companie pentru care acesta lucrase din 2000.

Cercetătorul și-a dat însă demisia de la Google în 2021 pentru a-și lansa propriul startup, numit Character.AI – care le permite utilizatorilor să interacționeze cu chatboți ce interpretează roluri de personaje imaginare sau de persoane publice cunoscute.

Google a plătit 2,7 miliarde de dolari „să aducă înapoi un geniu în AI care a demisionat din frustrare”

În august 2024, Google i-a readus în cadrul companiei pe Shazeer și pe colegul său cercetător Daniel De Freitas în cadrul diviziei sale de inteligență artificială DeepMind, ca parte a unui parteneriat cu Character.AI. De Freitas este celălalt cofondator al Character.AI.

Motivul oficial pentru care Google a plătit startup-ului miliarde de dolari a fost licențierea tehnologiei acestuia. The Wall Street Journal sublinia la momentul respectiv că „revenirea lui Shazeer este considerată pe scară largă principalul motiv” pentru care Google a semnat cecul.

WSJ titra atunci că „Google a plătit 2,7 miliarde de dolari pentru a readuce un geniu în AI care a demisionat din frustrare”.

„Noam este, fără îndoială, o persoană excepțională în acest domeniu”, declara la momentul respectiv Christopher Manning, directorul Laboratorului de Inteligență Artificială al Universității Stanford. Dar este el „de 20 de ori mai bun decât ceilalți?”, întreba acesta retoric în comentarii făcute pentru WSJ.

Suma de 2,7 miliarde plătită de Google nu a ajuns în întregime la Shazeer, dar el a fost principalul beneficiar datorită cotei deținute în companie.

Aplicația Cursor pe un smartphone, FOTO: Timon Schneider / Zuma Press / Profimedia

Cine este Noam Shazeer

Shazeer a avut un rol fundamental în primele eforturi ale Google de dezvoltare a inteligenței artificiale. „Attention Is All You Need”, o lucrare de cercetare publicată în 2017 pe care acesta a semnat-o în calitate de coautor, este considerată pe scară largă unul dintre punctele de pornire ale modelelor lingvistice de mari dimensiuni care stau la baza chatboților dezvoltați ulterior.

Până anul acesta, lucrarea a fost citată de peste 250.000 de ori, situându-se printre cele mai citate zece lucrări științifice ale secolului al XXI-lea. După publicarea studiului de către Google, fiecare dintre autori a părăsit în cele din urmă Google pentru a-și fonda propriile startup-uri sau au fost atrași de companii rivale.

Tehnologia Transformers dezvoltată de aceștia la Google, prezentată în lucrarea din 2017, a fost practic o nouă arhitectură AI care a stat la baza întregii revoluții din inteligența artificială, o revoluție care a dus la crearea unor aplicații precum ChatGPT, Gemini, Claude AI sau Perplexity AI.

„T-ul din ChatGPT vine de la ‘transformer’, iar acesta.este esențial pentru noul val de inteligență artificială generativă, cel care poate produce texte, imagini și videoclipuri realiste, dar și secvențe de ADN și multe alte tipuri de date”, explică jurnalista Parmy Olson în cartea sa „Supremație – Inteligența artificială, ChatGPT și cursa care va schimba lumea”.

Șansa uriașă ratată de Google în domeniul AI

După cum sublinia site-ul specializat în tehnologie futurism.com la momentul întoarcerii lui Shazeer la Google în 2024, acesta nu este deloc modest în privința contribuțiilor sale.

Pe pagina sa de LinkedIn el afirmă că „am inventat o mare parte din actuala revoluție a modelelor lingvistice de mari dimensiuni”.

Inginerul în știința calculatoarelor a părăsit Google după ce compania a refuzat în 2021 să lanseze publicului un chatbot numit Meena, invocând preocupări legate de siguranță.

Chatbot-ul era atât de avansat încât putea inventa glume sau discuta filozofie. Entuziasmați, cercetătorii și l-au prezentat conducerii, dar Google a blocat proiectul, de teamă că ar putea produce mesaje nepotrivite.

Mai exact, directorii Google au blocat demersurile lor, de teamă că noul chatbot ar putea să facă remarci care să afecteze reputația companiei sau afacerile sale publicitare, evaluate la 100 de miliarde de dolari la momentul respectiv.

În mod ironic, OpenAI a lansat ChatGPT un an mai târziu, iar Google a ratat start-ul în cursa pentru dezvoltarea AI, deși era în pole position datorită cercetărilor făcute la divizia sa DeepMind.

Demis Hassabis, CEO-ul DeepMind, a primit Premiul Nobel în 2024, FOTO: Pontus Lundahl/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Gigantul din Silicon Valley a recuperat teren

Plecarea lui Noam Shazeer de la Google la OpenAI vine tocmai într-un moment în care gigantul din Silicon Valley a recuperat din decalajul față de startup-ul condus de Sam Altman în domeniul inteligenței artificiale.

Raportul „State of AI” pentru 2026, publicat zilele trecute de firma de analiză a datelor Sensor Tower, arată că, deși ChatGPT rămâne cel mai popular chatbot la nivel global, cota sa de piață a coborât pentru prima dată sub 50%, la 46,4%.

Cea mai puternică ascensiune a avut-o tocmai Gemini, chatbotul dezvoltat de Google după ce a renunțat la proiectul Meena. Acesta are acum o cotă de piață de 27,7%, urmat de chatbotul Claude (10,3%) dezvoltat de Anthropic.

Alți asistenți, inclusiv Grok lansat de xAI, Perplexity, DeepSeek și Meta AI, au sub 5% cotă de piață.

Potrivit ultimelor date, ChatGPT are 1,2 miliarde de utilizatori activi lunar la nivel mondial, Gemini are 662 de milioane, iar Claude cu 245 de milioane.

Popularitatea Gemini a crescut după ce Google l-a încorporat în motorul său de căutare pentru care practic nu are rival. Statcounter și Statista arată că peste 90% din toate căutările făcute pe internet continuă să fie făcute prin intermediul Google Search.

