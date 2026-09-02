Celebru actor premiat cu Oscar denunță „kakistocrația”. „Capitala noastră era înconjurată de tancuri. Am mai trecut prin timpuri grele”

Actorul american George Clooney a criticat situația politică din Statele Unite, descriind această țară ca pe o „kakistocrație”, miercuri, cu puțin timp înainte de deschiderea oficială a celei de-a 83-a ediții a Festivalului de Film de la Veneția, informează agenția germană de presă DPA.

Starul american, care urmează să primească un premiu pentru întreaga carieră în cadrul galei de deschidere a festivalului, miercuri seară, a folosit cuvântul „kakistocrație”, un termen relativ puțin cunoscut, care înseamnă un sistem de guvernare condus de către cei mai incompetenți sau mai puțin calificați oameni (opusul unei meritocrații – unde conduc cei mai capabili -, dar și al unei aristocrații – în care conduc elitele, n.r.).

El a vorbit totodată animat de un sentiment de recunoștință despre viața pe care o duce alături de soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, și gemenii lor în vârstă de nouă ani, înainte să-și îndrepte discursul spre politica din Statele Unite, notează Agerpres.

„Trecem acum printr-un moment nefericit”

George Clooney, care se declară un simpatizant al Partidului Democrat, a declarat: „Sunt întotdeauna foarte optimist în privința lucrurilor”.

„Trecem acum printr-un moment nefericit – și asta e puțin spus. Însă cred cu tărie că vom depăși toate acestea. Sunt suficient de bătrân încât să fi trăit anul 1968 în Statele Unite, când fiecare oraș din țară a fost cuprins de flăcări și i-am pierdut pe Martin Luther King și pe Bobby Kennedy în același an. Era o violență extremă. Capitala noastră era înconjurată de tancuri. Am mai trecut prin timpuri grele, iar acesta este unul dintre ele”, a adăugat actorul.

George Clooney a mai spus că există un termen util pentru a desemna o țară guvernată de cei mai puțin calificați oameni: „kakistocrație”.

„Cred că poate avem de-a face cu o kakistocrație în acest moment, dar vom trece peste asta. Vom avea alegeri în noiembrie, care ar trebui să acționeze ca un mecanism de echilibru, iar apoi, în 2028, dacă avem noroc, vom reveni la o oarecare normalitate”, a adăugat starul american.

George Clooney urmează să primească Leul de Aur pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de deschidere. Actrița Laura Dern va susține discursul de omagiere. Cei doi au jucat împreună în filmul „Jay Kelly”, care a avut premiera la Veneția anul trecut.

Clooney este câștigător al două premii Oscar, el fiind de asemenea premiat cu distincții pentru campaniile lui de promovare a justiției.