George Clooney şi familia sa, forţaţi să-şi evacueze casa din Franţa din cauza incendiilor: „Nu suntem siguri dacă locuinţa noastră frumoasă va rezista acestui moment teribil”

Celebrul actor american George Clooney și soția sa Amal Alamuddin Clooney au fost nevoiţi ca, împreună cu cei doi copii ai lor, să îşi părăsească locuinţa din orașul francez Brignoles din regiunea Provenţa-Alpi-Coasta de Azur, din cauza incendiilor violente de pădure, scrie People.

Cuplul şi-a anunţat plecarea printr-o scrisoare către primarul oraşului Brignoles, Didier Bremont. „Dragă Didier, în acest moment nu suntem siguri că locuinţa noastră frumoasă va rezista acestui moment teribil”, a scris actorul.

„Odată ce evacuăm Brignoles, vreau să scot în evidenţă două lucruri. În primul rând, sperăm ca tu şi locuitorii acestui oraş să fiţi în siguranţă, în al doilea rând că eu şi Amal ne angajăm ca, indiferent de ce se întâmplă cu localitatea noastră, să fim parte din această comunitate şi să facem parte din a o reface”, spune Clooney în continuarea scrisorii, potrivit People.

În ultima săptămână peste 220.000 de persoane au fost evacuate din regiunea Gironde din sud-estul Franţei, iar alte 3.000 din regiunea Provenţa-Alpi-Coasta de Azur ca urmare a incendiilor de vegetaţie, conform BBC.

George Clooney, soția și copiii săi au obținut cetățenia franceză în 2025

George Clooney, soția sa Amal Alamuddin Clooney și cei doi gemeni ai lor au primit cetățenia franceză în decembrie 2025.

Departe de Hollywood, actorul, cunoscut pentru rolurile sale emblematice din serialul „ER” și filmele seriei „Ocean’s”, și soția sa libanezo-britanică, avocat de profesie, își petrec o parte din viață în Franța.

Cuplul și-a achiziționat o casă provensală și o podgorie în Brignoles în 2021.

„Aici nu le sunt făcute poze copiilor noștri. Nu există paparazzi care pândesc în fața porților școlii. Acest lucru este esențial pentru noi”, spunea actorul american.

Chiar dacă familia Clooney nu își petrece tot timpul în sudul Franței, această moșie este „cel mai fericit loc pentru noi”, afirma actorul, care a câștigat un Oscar pentru „Syriana” (2005).

Pe lângă casa din Franţa, actorul mai are o vilă la Lacul Como din Italia, o proprietate în Anglia şi încă o proprietate aproape de familia sa, în Kentucky.