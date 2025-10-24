George Simion a pierdut și la a doua instanță procesul cu un fost ministru de la Chișinău care l-a acuzat că a colaborat cu serviciile secrete ruse 

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova Anatol Şalaru a anunțat, vineri, că liderului AUR i-a fost respins și apelul în procesul pe care i l-a intentat după ce a acuzat că George Simion s-a întâlnit la Cernăuți cu spioni ruși. Decizia nu este definitivă.

În aprilie 2025, Judecătoria Chișinău i-a respins liderului AUR, George Simion, solicitarea de chemare în judecată a lui Anatol Șalaru „cu privire la dezmințirea informației” și la acordarea de daune morale. Simion a atacat decizia și a pierdut și la Curtea de Apel din Chișinău.

„George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie. Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate. Pe de o parte, oficializează legătura cu Moscova, pozându-se cu Costiuc, pe de altă parte deschide acțiuni în instanță”, a scris pe Facebook, vineri, fostul ministru moldovean.

El a acuzat că liderul AUR este un „pericol la adresa siguranței și securității” României și Republicii Moldova, iar „tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB”.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Procesul lui Simion cu Șalaru

Fostul ministru al Apărării a declarat, în urmă cu trei ani, că George Simion a fost declarat „persona non grata” în Republica Moldova, după ce organele competente „au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean”.

Liderul AUR a respins acuzațiile lui Șalaru și l-a chemat pe acesta în judecată. În luna aprilie, Anatol Șalaru a câștigat procesul. Șalaru a punctat atunci că, pentru el, „George Simion rămâne acelaşi trădător: lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova”.

Interdicțiile lui Simion în Republica Moldova

Liderul AUR a primit prima interdicție de intrare în Republica Moldova în martie 2009, pentru că ar fi încălcat ordinea publică. Atunci făcea parte din Grupul de inițiativă „Spirit Românesc”, altă dată se prezenta și ca membrul Asociației „Noii Golani”, a scris Europa Liberă.

În decembrie 2014, i s-a interzis accesul din nou în Republica Moldova, fiind dat jos din autocarul de linie ce venea la Chișinău. Era de câțiva ani liderul Platformei Unioniste Acțiunea 2012.

În mai 2015, în ajunul unui protest, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova, pe un termen de cinci ani, din motive de securitate națională. Peste câteva luni, în septembrie, decizia de expulzare a fost suspendată în instanță, iar în februarie 2016, anulată.

În octombrie 2018, George Simion a fost declarat din nou persona non-grata în Republica Moldova, pentru o perioadă de 5 ani. S-a invocat un comportament agresiv și neadecvat în postul vamal moldovenesc, precum și motive de securitate. În februarie 2024, Inspectoratul pentru Migrație a anunțat că liderul AUR a fost interzis în Republica Moldova pentru încă cinci ani.