George Simion anunță că Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în timp ce voturile încă se numără

Președintele AUR, George Simion, face declarații de presă în urma depunerii unei moțiuni de cenzură alături de Partidul Social Democrat împotriva guvernului în funcțiune, în București, 28 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul AUR, George Simion, a anunțat, pe pagina sa de X, că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. În acest moment, voturile încă se numără.

„Guvernul Bolojan tocmai a fost demis de Parlamentul României. Sfârșitul a zece luni în care așa-zișii pro-europeni nu au oferit decât: taxe, război și sărăcie. Vocea poporului român a fost auzită astăzi. Este timpul pentru reconciliere națională!”, a fost mesajul transmis de Simion.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 senatori și deputați, potrivit surselor HotNews, ceea ce înseamnă că Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament. Informația nu a fost anunțată oficial.

Moțiunea PSD-AUR intitulată „Stop planului Bolojan” fusese semnată de 254 de parlamentari din totalul de 464. Ca să treacă erau nevoie de 233 de voturi „pentru” din partea deputaților și senatorilor.