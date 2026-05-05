George Simion anunță că Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în timp ce voturile încă se numără
Liderul AUR, George Simion, a anunțat, pe pagina sa de X, că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. În acest moment, voturile încă se numără.
„Guvernul Bolojan tocmai a fost demis de Parlamentul României. Sfârșitul a zece luni în care așa-zișii pro-europeni nu au oferit decât: taxe, război și sărăcie. Vocea poporului român a fost auzită astăzi. Este timpul pentru reconciliere națională!”, a fost mesajul transmis de Simion.
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 senatori și deputați, potrivit surselor HotNews, ceea ce înseamnă că Guvernul Ilie Bolojan a fost demis de Parlament. Informația nu a fost anunțată oficial.
Moțiunea PSD-AUR intitulată „Stop planului Bolojan” fusese semnată de 254 de parlamentari din totalul de 464. Ca să treacă erau nevoie de 233 de voturi „pentru” din partea deputaților și senatorilor.