George Simion anunță un raport privind anularea alegerilor din 2024, altul decât cel promis de Nicușor Dan

„Raportul privind anularea alegerilor o să fie lansat marțea viitoare în Parlament”, a anunțat, marți seară, George Simion.

Liderul AUR a făcut anunțul în momentul în care moderatoarea emisiunii „Dezacorduri de pace” de la TVR 1, Dana Chera, a adus în discuție raportul promis de la Cotroceni. Întrebat de unde are informațiile referitoare la document, Simion a răspuns:

„Păi, pentru că au lucrat niște oameni, nu doar imaginația domnului Nicușor Dan. Colegii mei de la comisia de abuzuri, doamna Laura Gherasim”.

Deputata AUR Laura Gherasim a anunțat la finalul lunii septembrie că a finalizat un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Documentul este complet diferit de cel promis de Administrația Prezidențială. Nicușor Dan a anunțat recent că își asumă în continuare publicarea propriului raport oficial, însă prezentarea lui a fost amânată din cauza crizei politice din ultimele cinci luni.

George Simion a criticat dur situația creată după decizia Curții Constituționale din noiembrie 2024, susținând că România este „de râs” în fața străinilor din cauza acestui subiect. În opinia sa, scrutinul prezidențial a fost anulat doar pentru că „n-a câștigat persoana care trebuie, pentru că a câștigat Călin Georgescu”.

Liderul AUR a subliniat că documentul a fost pregătit în cadrul Comisiei de abuzuri din Parlamentul României.

Întrebat de Dana Chera dacă deputata AUR a lucrat la raportul pe care președintele țării ar urma să îl facă public, Simion a replicat:

„Nicușor Dan n-o să facă niciodată public niciun raport, că nu există raportul. Alegerile s-au anulat pentru că n-a câștigat persoana care trebuie, pentru că a câștigat Călin Georgescu. Raportul privind anularea alegerilor din România lansată de comisia de abuzuri din Senatul României.”

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis anularea întregului scrutin prezidențial și reluarea procesului electoral, invocând nereguli grave, probleme legate de transparența finanțării și ingerințe online confirmate prin documente CSAT.